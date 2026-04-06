Patronal de Melilla denuncia que la aduana comercial "sigue sin actividad" cuatro años después del anuncio de reapertura

Uno de los ensayos que se realizaron sobre la aduana comercial de Melilla. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

MELILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla, Enrique Alcoba, ha asegurado que la aduana comercial de la ciudad autónoma "prácticamente no tiene ninguna actividad económica", cuando se cumplen cuatro años del anuncio realizado el 7 de abril de 2022 por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre su reapertura y la creación de una nueva en Ceuta.

En declaraciones a Europa Press, Alcoba ha recordado que dicho anuncio se produjo en Rabat, en presencia del rey de Marruecos, Mohamed VI, en el marco de un acuerdo que incluía la normalización de las relaciones entre ambos países. Sin embargo, ha lamentado que "la situación es algo diferente a lo anunciado", ya que el tránsito comercial "sigue siendo prácticamente inexistente".

Según el dirigente empresarial, desde la reapertura formal en febrero de 2025 apenas han cruzado "algunos camiones" desde Marruecos hacia Melilla, mientras que en sentido contrario "no pasa prácticamente nada". Alcoba atribuye esta situación a la "inseguridad jurídica", las normativas vigentes y los "impedimentos continuos" por parte de las autoridades marroquíes.

Asimismo, ha denunciado que el denominado régimen de viajeros continúa funcionando "en una sola dirección", permitiendo únicamente la entrada de mercancías desde Marruecos hacia Ceuta y Melilla, pero impidiendo que residentes o turistas puedan introducir productos en sentido inverso. "Incluso a nivel particular, la policía marroquí retira los artículos adquiridos en Melilla", ha afirmado.

El presidente de la patronal ha criticado también la gestión del Gobierno central en este asunto, al considerar que no ha habido avances efectivos pese a las reiteradas declaraciones sobre el buen estado de las relaciones bilaterales. En este sentido, ha señalado que, mientras el comercio entre España y Marruecos alcanza los 20.000 millones de euros, Ceuta y Melilla "quedan al margen de esa actividad".

Alcoba ha recordado además que la aduana volvió a cerrarse el 15 de junio de 2025 coincidiendo con la Operación Paso del Estrecho (OPE), lo que ha calificado como "una excusa más", ya que históricamente ambas actividades han sido compatibles. Aunque se reabrió en septiembre, insiste en que "la falta de garantías ha impedido su funcionamiento efectivo".

Por último, ha subrayado que, aunque la economía local busca diversificarse hacia sectores como la tecnología, la universidad o el turismo, la actividad comercial con Marruecos ha sido durante décadas un pilar fundamental que "no se puede eliminar ni limitar". En este sentido, ha reclamado al Gobierno de la Nación una apuesta decidida por Ceuta y Melilla "que permita recuperar esta vía económica y garantizar condiciones de igualdad en el comercio exterior".