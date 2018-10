Podemos respalda las demandas de las limpiadoras del Hospital de Melilla después de dos meses de acampada en sus puertas

Publicado 30/06/2018 16:31:37 CET

MELILLA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos Melilla, Gema Aguilar, ha considerado "indignante" que, después de casi dos meses de acampada, no se haya hecho caso a las "justas peticiones" de las limpiadoras del Hospital Comarcal.

Según ha manifestado en un comunicado, espera que la Inspección de Trabajo intervenga para que se revisen los contratos, como reclaman las profesionales.

Aguilar ha lamentado que, a día de hoy, tanto la empresa que lleva la gestión de este servicio como Sanidad "se empeñen en mantener aspectos tan absurdos" como la brecha salarial entre hombres y mujeres. "Es insultante que los compañeros varones cobren 92 euros más que ellas por el mismo trabajo", ha asegurado la dirigente de Podemos Melilla.

A su vez, la secretaria general de la formación local ha denunciado que las profesionales desarrollan funciones que corresponderían a otras categorías profesionales, como los camareros limpiadores, sin que estas vengan reconocidas por contrato. "Las limpiadoras están haciendo mucho más de lo que se les está reconociendo", ha manifestado Aguilar.

Además, ha criticado que en los últimos años no han experimentado subidas salariales, siendo la última en el año 2011, de 19 euros. A su vez, Aguilar ha reprochado que, tal y como denuncian las limpiadoras del Comarcal, no se cubren los 44 puestos que regula el convenio. "Actualmente son unas 36 trabajadoras y se les multiplica la carga de trabajo, ya que la plantilla no está completa", ha apuntado.

Según ha sostenido Aguilar, las profesionales de la limpieza del Comarcal cuentan con el apoyo de Podemos Melilla en sus reivindicaciones. "No están pidiendo más que lo que les corresponde y es vergonzante que no se atienda a estas peticiones", ha concluido.