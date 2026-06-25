La Policía detiene a dos personas en Ceuta por una estafa online que prometía ganar dinero dando 'likes'

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CEUTA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Ceuta a dos personas como presuntas responsables de los delitos de estafa y blanqueo de capitales por su supuesta participación en una trama que captaba víctimas a través de falsas ofertas de empleo en internet, en las que se prometían elevados beneficios económicos a cambio de realizar tareas sencillas en redes sociales.

Los arrestos se produjeron el 23 de junio. Los detenidos son un varón de 33 años, identificado por las iniciales B.I.M. y con antecedentes policiales, y otro de 26 años, N.G.K., sin antecedentes. Ambos son naturales de Ceuta y residentes en la ciudad autónoma.

Según ha informado este jueves la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, la investigación se inició tras la denuncia presentada por una persona que aseguró haber recibido una propuesta para obtener ingresos de forma rápida y sencilla mediante la realización de acciones tan simples como dar 'likes' a determinadas publicaciones para aumentar su visibilidad en plataformas digitales.

La víctima comenzó realizando las tareas encomendadas y, posteriormente, recibió nuevas instrucciones para efectuar pagos e inversiones con la promesa de poder cobrar las supuestas ganancias obtenidas. De este modo, entró en una dinámica de aportaciones económicas cada vez mayores sin llegar a recuperar el dinero invertido.

La investigación fue asumida por un grupo especializado de la Jefatura Superior de Policía, que logró identificar el funcionamiento de la organización y el papel desempeñado por los ahora detenidos.

Según las pesquisas policiales, el método empleado por los autores se desarrollaba en varias fases. En primer lugar, se producía la captación de las víctimas mediante ofertas laborales aparentemente atractivas difundidas a través de internet. Para acreditar el cumplimiento de las tareas asignadas, se exigía el envío de capturas de pantalla y la facilitación de datos para recibir pagos a través de plataformas digitales.

Posteriormente, los responsables de la trama trataban de generar confianza en las víctimas mediante una apariencia de profesionalidad y solvencia empresarial, ofreciendo pequeñas compensaciones iniciales y garantizando el cumplimiento de los compromisos económicos adquiridos.

Una vez consolidada esa relación de confianza, se proponía la realización de inversiones con la promesa de recuperar el dinero en cualquier momento y obtener beneficios crecientes. Sin embargo, cuando las víctimas solicitaban retirar las cantidades aportadas, se les exigían nuevas transferencias para aumentar el nivel de su perfil o desbloquear supuestas ganancias, prolongando así el engaño hasta que asumían que los fondos eran irrecuperables.

Las investigaciones permitieron identificar a dos personas residentes en Ceuta que, presuntamente, se encargaban de recibir y reenviar activos económicos procedentes de otras posibles víctimas utilizando cuentas bancarias y pasarelas de pago digitales bajo su control.

La Jefatura Superior de Policía ha aprovechado la operación para alertar a la ciudadanía sobre los riesgos de aceptar ofertas de empleo difundidas a través de internet que prometen ganancias elevadas a cambio de escaso esfuerzo, recordando que este tipo de propuestas pueden ocultar actividades fraudulentas y derivar incluso en responsabilidades penales para quienes colaboren en la gestión o movimiento de fondos procedentes de estafas.