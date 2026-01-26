La Policía detona un explosivo en una playa de Ceuta junto a la frontera con Marruecos

Archivo - Flotadores en la playa del Tarajal. Imagen de archivo. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desactivado este lunes de forma segura un explosivo localizado en la playa del Tarajal, en Ceuta, situada junto a la frontera con Marruecos, según han confirmado fuentes policiales.

La intervención, desarrollada por la unidad de Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax), ha concluido sin incidentes personales ni daños materiales, tras la aplicación de los protocolos habituales para este tipo de hallazgos.

El aviso del artefacto ha activado un amplio dispositivo de seguridad en el que participaron efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, con el objetivo de asegurar la zona y proteger a la ciudadanía.

Tras una primera inspección, los especialistas confirmaron que se trataba de un explosivo real y optaron por su destrucción mediante una explosión controlada, al considerar que era la opción más segura para eliminar cualquier riesgo.

Según fuentes policiales, el artefacto correspondía a una granada que se encontraba muy deteriorada. Para evitar riesgos derivados de su manipulación y traslado, los Tedax decidieron proceder a su desactivación en el mismo entorno. La carga del explosivo estaba en perfecto estado, lo que motivó la decisión final de efectuar la detonación controlada.

Con el fin de garantizar la seguridad pública, el explosivo ha sido trasladado a un punto próximo al mar, considerado seguro y alejado de personas e infraestructuras.

Durante la operación se estableció un perímetro de seguridad que obligó a cortar de forma temporal el paso de peatones y vehículos en los accesos a la zona fronteriza del Tarajal.

Una vez finalizada la intervención y comprobada la ausencia de riesgos, el dispositivo fue desactivado y la normalidad se restableció en la zona. Las autoridades han recordado la importancia de avisar de inmediato a los servicios de emergencia ante cualquier objeto sospechoso.