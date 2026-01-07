La Policía Nacional detiene en Melilla a 324 personas "en busca y captura" durante el año 2025

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional. Imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MELILLA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Melilla a lo largo del año 2025 a un total de 324 personas sobre las que pesaban órdenes judiciales de "búsqueda y captura", tanto a nivel nacional como internacional. La práctica totalidad de estas detenciones se ha producido en la frontera terrestre con Marruecos y en los controles de pasajeros de los barcos y aviones que conectan la ciudad autónoma con otros puntos del territorio nacional.

Según ha informado este miércoles un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Melilla, los detenidos se encontraban evadidos de la acción de la justicia y tenían en vigor órdenes judiciales de localización y detención por delitos de diversa índole, entre ellos lesiones, robos con violencia e intimidación, robos con fuerza en las cosas, estafas, daños, delitos contra la salud pública y contra la seguridad vial.

En concreto, cerca del 90% de los arrestados son hombres. Del total de detenidos, cuatro lo fueron en virtud de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) con fines de extradición: dos reclamados por juzgados de Bélgica, uno por un juzgado de Suecia y otro por un juzgado de Francia.

Las detenciones han sido llevadas a cabo por agentes de la Jefatura Superior de Policía de Melilla en colaboración con distintas autoridades judiciales, principalmente en los pasos fronterizos terrestre, aéreo y marítimo, así como en vías públicas de la ciudad y en medios de transporte con destino a Melilla. En estos últimos operativos han participado agentes adscritos a la Brigada Móvil de la Policía en el Transporte.

Entre los casos más destacados, los dos reclamados por autoridades judiciales belgas lo eran, respectivamente, por pertenencia a grupo criminal y ciberdelincuencia, y por tráfico de vehículos robados. El detenido reclamado por un juzgado de Burdeos (Francia) llevaba casi seis años huido de la justicia y tenía una condena en ausencia de cuatro años de prisión por tráfico de drogas.

Por su parte, el reclamado por las autoridades judiciales de Suecia fue detenido en el puesto fronterizo de Beni Enzar cuando accedía a Melilla desde Marruecos y tenía pendiente una causa penal por el secuestro de su hijo de un año de edad, sin conocimiento ni consentimiento de la madre.

Los otros 320 detenidos lo fueron por reclamaciones de autoridades judiciales nacionales, principalmente de Melilla, aunque también de juzgados repartidos por casi todas las comunidades autónomas.

La tramitación de todas las reclamaciones judiciales corre a cargo de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Melilla, a través del Juzgado de Instrucción de Guardia de la ciudad, en coordinación con las autoridades judiciales reclamantes. En el caso de las órdenes internacionales, la coordinación se realiza además con los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional.

El portavoz policial ha asegurado que "algunas de estas personas son delincuentes especializados que eluden de forma reiterada las citaciones judiciales". Asimismo, ha subrayado la importancia de la colaboración ciudadana para su localización, para lo cual se ha habilitado el correo electrónico losmasbuscados@policia.es, a través del cual los ciudadanos pueden aportar información de manera totalmente confidencial.