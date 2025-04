El PP anuncia que el Parlamento Europeo "abordará el abandono institucional en la sanidad de Ceuta y Melilla"

MELILLA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo analizará "el abandono institucional ante la situación sanitaria de Ceuta y Melilla", según ha informado este viernes el PP melillense que reclama que "urgen recursos en radioterapia para pacientes oncológicos y unidades especializadas en espectro autista".

Según ha informado la formación que preside Juan José Imbroda, el PP ha destacado que "el profundo deterioro del sistema sanitario en ambas ciudades, junto a las promesas incumplidas del Gobierno, la falta de personal médico y la sobrecarga asistencial" serán temas centrales en la próxima reunión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

En este sentido, ha detallado que esta iniciativa ha sido impulsada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España -que acoge a los colegios de médicos de Ceuta y Melilla- y la plataforma "Todos por una Sanidad Digna".

Las reivindicaciones incluyen una reforma estructural y urgente del sistema sanitario, que abarca desde el refuerzo del personal hasta la mejora de infraestructuras. Se busca también una atención adecuada a colectivos vulnerables, como los pacientes con TEA y los enfermos oncológicos.

DATOS ALARMANTES

En su comunicado, ha indicado por ejemplo que Ceuta presenta la esperanza de vida más baja de España, casi cuatro años menos que la media nacional, y registra la tasa más alta de tuberculosis. "La ratio de médicos por habitante es la más baja del país, lo que afecta directamente la calidad asistencial tanto en atención primaria como especializada" ha apuntado.

Los populares han dicho que "a pesar de los intentos del Partido Socialista por silenciar las denuncias, la Eurocámara abordará, gracias al voto del PP, los problemas persistentes en estas ciudades".

Han recordado que en febrero de 2023, el Boletín Oficial del Estado reconoció a Ceuta y Melilla como zonas de difícil cobertura sanitaria, asignando al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria la responsabilidad de atraer y retener a profesionales sanitarios.

Sin embargo, han admitido que más de un año después "no se ha cumplido ninguno de los objetivos estipulados, lo que ha agravado la escasez de facultativos".

Al respecto, ha asegurado que el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico aprobado en 2022, que contemplaba 711 millones de euros, "no ha logrado traducirse en medidas concretas ni en incentivos efectivos para médicos".

En su nota ha señalado que la portavoz del PP en la Comisión de Peticiones, Alma Ezcurra, ha manifestado que "no podemos quedarnos de brazos cruzados ante el abandono sistemático al que somete el Gobierno de Pedro Sánchez a las ciudades autónomas".

Ezcurra ha subrayado la necesidad de "más médicos y enfermeras, menos listas de espera y una mejor coordinación entre todos los niveles asistenciales".

Además, la eurodiputado ha señalado que son especialmente preocupantes "la falta de clínica de radioterapia en Ceuta", lo que obliga a los pacientes oncológicos a desplazarse a la península para recibir tratamientos vitales. También ha mencionado las graves carencias en la atención a niños con Trastorno del Espectro Autista.

El PP ha aseverado que los profesionales han calificado el sistema de guardias médicas como "feudal" y "esclavista", con médicos obligados a estar localizados durante semanas sin descanso. Esta situación "ha generado un aislamiento que impide a los facultativos abandonar" las ciudades.

En este sentido, ha advertido que a pesar de que Ceuta y Melilla reciben fondos europeos Next Generation para renovar el equipamiento tecnológico, las inversiones "no han tenido el impacto esperado". "Equipos como los robots quirúrgicos Da Vinci se utilizan para tareas no médicas, mientras que una resonancia magnética ha tenido que ser externalizada por falta de radiólogos en plantilla" ha asegurado.

Por último, la Sala de Hemodinámica de Ceuta, que costó más de 600.000 euros, "permanece cerrada por la falta de cardiólogos". Por ello, han recalcado que esta situación pone de manifiesto la urgente necesidad de abordar los problemas del sistema sanitario en Ceuta y Melilla, las dos únicas regiones de España que dependen directamente del Ministerio de Sanidad, al no tener transferida esta competencia.