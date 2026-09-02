El PP critica la ausencia del principal partido de la oposición de Melilla CPM en la concentración de apoyo a Ceuta

Imagen de la ciudad de Melilla. - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno Melilla, Fadela Mohatar (PP), ha criticado la ausencia del principal partido de la oposición Coalición por Melilla (CpM) en la concentración convocada en apoyo al pueblo de Ceuta y ha defendido que las fuerzas políticas de la ciudad deberían acudir juntas "bajo la bandera de España y la de Ceuta".

Fadela Mohatar ha calificado de "peregrinos" los argumentos esgrimidos por CpM para no participar en el acto del 2 de septiembre y ha sostenido que la formación "jamás ha sido una formación política verdaderamente postulada cuando hay que defender sin ningún tipo de ambigüedad la españolidad de la ciudad".

La dirigente popular ha recordado que CpM tampoco participa, según ha señalado, en citas consideradas claves para la identidad de Melilla, como la celebración del Día de Melilla, el 17 de septiembre, o el aniversario del Levantamiento del Sitio, el 19 de marzo.

En este sentido, ha criticado especialmente que los cepemistas se ausenten de una concentración convocada en distintos puntos de España para "estar al lado de nuestros hermanos ceutíes", después de la situación que ha descrito como una agresión a la soberanía de Ceuta.

Mohatar ha expresado su preocupación por la situación que atraviesan "hombres, mujeres, niños, niñas de nuestra ciudad hermana de Ceuta" y ha reprochado a CpM que no apoye de manera "inquebrantable" la españolidad de la ciudad autónoma y haya optado por quedarse al margen de la concentración.

La también vicesecretaria de Comunicación del PP ha considerado además "absolutamente equidistante" el comunicado difundido por CpM, aunque ha admitido que el posicionamiento de la formación se encuentra en la línea que, a su juicio, ha mantenido históricamente: "no postularse cuando la defensa de la españolidad tiene que ser más inquebrantable que nunca". "Ellos sabrán", ha señalado Mohatar, quien ha contrapuesto esta posición a la del PP, formación que, ha subrayado, "siempre estará al lado de Ceuta" y defenderá "la españolidad de las dos ciudades autónomas".

Para la dirigente popular, lo deseable sería que todas las fuerzas políticas melillenses compartieran una misma posición en defensa de Ceuta. "Lo ideal es que hoy vayamos todos juntos bajo la bandera de España y la de Ceuta", ha concluido.