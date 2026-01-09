El PP denuncia inundaciones en el nuevo Hospital Universitario de Melilla seis meses después de su inauguración

Hospital Universitario de Melilla. - INGESA MELILLA

El Partido Popular (PP) ha denunciado las inundaciones registradas en el nuevo Hospital Universitario de Melilla tras las fuertes lluvias de esta semana, apenas seis meses después de su inauguración oficial por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una infraestructura que ha supuesto una inversión aproximada de 150 millones de euros.

En rueda de prensa, la diputada nacional del PP por Melilla, Sofía Acedo, ha arremetido contra la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, por pedir "paciencia" a la ciudadanía ante los problemas detectados en el centro sanitario. "Lo que tendría que hacer la delegada del Gobierno no es pedir paciencia, sino pedir perdón a los melillenses y dar explicaciones", ha afirmado.

Acedo ha subrayado que "la paciencia no es infinita" y ha criticado la actitud del Ejecutivo central, al que acusa de haberse "instalado en la resistencia". "Los gobiernos no están para resistir, están para gobernar", ha señalado la parlamentaria popular, tras ser preguntada por las incidencias sufridas en el hospital y por las declaraciones de la representante del Gobierno.

La diputada del PP también ha denunciado la situación de precariedad que, a su juicio, vive el personal del nuevo hospital, con una plantilla que considera "absolutamente insuficiente" para los servicios previstos. A ello ha sumado la existencia de servicios sanitarios "deficitarios y el mal estado" de unas instalaciones que, según ha recalcado, "han quedado en evidencia con las inundaciones registradas en los últimos días".

"Los melillenses no nos merecemos esto. La delegada del Gobierno no debe pedir paciencia al ciudadano, sino pedir perdón y reclamar al Gobierno de Sánchez una cobertura total e inmediata de los servicios sanitarios en la ciudad", ha insistido Acedo, quien también ha exigido las inversiones que, en su opinión, Melilla "requiere y necesita".

Al considerar que la salud "no espera", la diputada popular se ha preguntado por qué los melillenses deben tener "una sanidad mucho peor que la del resto de españoles" y si esta situación responde a un Gobierno que, según ha dicho, no está centrado en solucionar los problemas de los ciudadanos. Acedo ha calificado este escenario como "un concepto de democracia muy cuestionable", una afirmación que ha reiterado para subrayar su crítica al Ejecutivo central.