El PP exige la dimisión de la delegada del Gobierno por los problemas en los cribados de cáncer en Melilla

MELILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del Partido Popular por Melilla, Sofía Acedo, ha anunciado este jueves que su formación exigirá la dimisión o el cese de la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, a raíz de los problemas en los programas de cribado de cáncer en la ciudad, donde -según ha denunciado- hay unas 400 colonoscopias en lista de espera durante algo más de un año.

En rueda de prensa, Sofía Acedo ha criticado también el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y el Ministerio de Sanidad, a los que acusa de "desconocer sus propias competencias y la realidad sanitaria de Melilla". "Los cribados son competencia única y exclusiva del Ingesa, del Gobierno de España", ha afirmado con rotundidad, tras las afirmaciones de Ingesa de que debían ser asumidas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma (PP).

La parlamentaria popular ha mostrado su indignación ante lo que califica de "desfachatez" y "atrevimiento" del Ingesa, "después de que este organismo comunicara recientemente que no es competente para realizar los cribados de cáncer en la ciudad".

Sofía Acedo ha esgrimido el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, que "establece que los cribados poblacionales forman parte de la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud, y que dichos servicios son competencia directa del Ingesa".

"¿Quién es competente en los servicios asistenciales del sistema nacional de salud? Ingesa. Por tanto, a ellos - y no a la Ciudad Autónoma- les corresponde hacer las pruebas de cribado y detección de cáncer de mama, útero y colon, así como prestar la atención sanitaria derivada de estas", sentencia la diputada.

La dirigente popular ha subrayado que el PP "no va a jugar con la salud de los melillenses y apunta que tampoco pretende generar alarma social". No obstante, ha indicado que por una cuestión de responsabilidad "hay que desenmascarar a los irresponsables del Ingesa y a la delegada del Gobierno, ya que con su negligencia están poniendo en riesgo la salud de los melillenses".

Sofía Acedo ha incidido en que la normativa vinculante "es muy clara" y que "no deja margen para la interpretación política", dado que se determinan las competencias de cada Administración. "Esto es la Ley y, aunque no le guste al PSOE y al Gobierno de España, tienen que cumplir con ella, con sus obligaciones legales", ha recalcado. "Cuando el Ingesa señala a la Ciudad Autónoma, miente. Miente miserablemente por incompetencia y por mala fe porque la ignorancia de la ley no les exime de su cumplimiento", ha añadido.

Durante su intervención, ha explicado que la Ciudad Autónoma no puede asumir competencias asistenciales sin un convenio con el Ingesa que lo autorice. "No puede, aunque quiera", ha enfatizado. "Y es aquí donde la inacción, la incompetencia y la dejadez del Gobierno de España ha provocado el retraso en los cribados de cáncer de colón, si no del resto también, mama y útero, según informaciones publicadas y que acabaremos por clarificar".

Sofía Acedo se ha mostrado muy tajante y ha condenado que el Ingesa durante más de un año se negara a realizar las pruebas del cáncer de colon, a pesar de tener la obligación de hacerlo y de las reiteradas peticiones e insistencia de la Ciudad en que así fuera. "Más de un año en dar su visto bueno al acuerdo, a pesar de las reiteradas peticiones y exigencias que se le han hecho llegar desde la Administración local. Una demora injustificable por la importancia del asunto, pero que viene a reflejar una dejación absoluta de funciones por parte de un organismo que debería velar por la salud y no estar centrado en bloquear o retrasar su puesta en marcha", denuncia.

En palabras de Acedo, "no hay conflicto de competencias puesto que las obligaciones de cada cual están claras" y los cribados se deben poner en marcha en las infraestructuras asistenciales del Ingesa o, en su defecto, habilitar mediante convenio a la Ciudad Autónoma para que esta pueda externalizar este cribado y las pruebas a un tercero, como se hizo de manera pionera por el Gobierno de Imbroda para el cribado de colón en el año 2017.

La parlamentaria popular ha finalizado este asunto competencial con la siguiente reflexión: "Si Ingesa ha sido durante todo este tiempo, y sin necesidad de convenio, competente para los cribados de cáncer de mama y útero ¿Por qué no lo va a ser para los cribados de cáncer de colon? Esta pregunta se responde sola. Es competente para todos los cribados. Para todos", ha concluido Sofía Acedo.