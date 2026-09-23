PP-A intenta por segunda vez debatir su PNL sobre Ceuta en el Parlamento y la cambia por otra al rechazarla la oposición

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, en la reunión de la Junta de Portavoces. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular, que cuenta con 53 escaños en el Parlamento andaluz en la actual legislatura, dos menos de los que dan mayoría absoluta, ha intentado este miércoles por segunda vez incluir en el orden del día del Pleno de la Cámara autonómica el debate de una proposición no de ley (PNL) de "apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta" ante la crisis desencadenada allí a finales del pasado mes de julio por la entrada masiva de personas inmigrantes, si bien finalmente ha optado por sustituirla por otra relativa a centros de datos al contar con el rechazo de los grupos de la oposición de izquierdas --PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía-- para el debate de la mayoría de sus puntos.

En concreto, la PNL que el Grupo Popular ha planteado este miércoles que se incluyera en el orden del día del Pleno del Parlamento que se reunirá la próxima semana --entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre--, y que ha fijado la Junta de Portavoces este miércoles, era relativa a "apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta, defensa de su integridad territorial y exigencia de medidas para el restablecimiento inmediato de su normalidad".

Se trata de una iniciativa similar a la que el mismo Grupo Popular planteó hace dos semanas que se debatiera en el primer Pleno del Parlamento del nuevo periodo de sesiones que se ha abierto tras el paréntesis del verano, y, como en aquella ocasión, ha contado con el rechazo de los citados tres grupos de oposición de izquierda.

Así, tanto desde el PSOE-A como desde Adelante y Por Andalucía han abogado por que se aplicara el artículo 171 del Reglamento a la mayoría de puntos de esa PNL. Dicho artículo señala que "las proposiciones no de ley que planteen propuestas de resolución a la Cámara, para que ésta manifieste una determinada voluntad o emita una declaración política en relación con materias de competencia exclusiva del Estado o de la administración local, se tramitarán ante el Pleno y sólo podrán ser incluidas en un orden del día si cuentan con el apoyo de las dos terceras partes de la Cámara o tres grupos parlamentarios que representen la mayoría de la misma".

Junto a dicha PNL relativa a la crisis en Ceuta, el Grupo Popular ha presentado otra que reclama un "compromiso de Estado para la mejora del sistema educativo español", para la que también le es de aplicación dicho artículo 171 del Reglamento.

En la reunión de la Junta de Portavoces de este miércoles, los representantes de los grupos Socialista, Adelante Andalucía y Por Andalucía han dicho que no tenían problema en que se debata la PNL sobre el sistema educativo, pero que sí entendían que no se debían debatir algunos puntos de la iniciativa relativa a Ceuta.

PLANTEAMIENTOS DE LA PNL DEL PP-A SOBRE CEUTA

Con el primero de ellos, el PP-A planteaba que el Parlamento reprobase "la insuficiente y tardía respuesta del Gobierno de la Nación ante la gravedad de los acontecimientos" registrados en Ceuta, e instarle a "ejercer con plena determinación sus responsabilidades en defensa de la soberanía nacional, la seguridad de los ciudadanos y la integridad territorial de España, evitando cualquier vulneración de las mismas".

Además, el PP-A había incluido en esta PNL la resolución del Parlamento Europeo aprobada la semana pasada con el voto en contra de los eurodiputados del PSOE "en relación con la política de regularización a gran escala aplicada por el Gobierno" de Pedro Sánchez, que "genera un efecto llamada y transmite el mensaje equivocado a los posibles migrantes y a las redes delictivas de tráfico ilícito de migrantes".

La presidenta del Parlamento, Ana Mestre, ha constatado al hilo de las intervenciones de los portavoces del PSOE-A, Adelante y Por Andalucía que han participado en la Junta de Portavoces que la referida PNL del PP-A no tenía el apoyo necesario para que se debatieran la mayoría de sus puntos, por lo que ha preguntado al portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, si quería que la PNL se debatiera sin los puntos afectados por el artículo 171, o prefería "sustituirla por otra".

Toni Martín ha respondido acusando a los grupos de izquierda de querer "ponerle la mordaza al Parlamento" andaluz y que "no se debata" dicha iniciativa, tras lo cual ha indicado que el PP-A iba a sustituir esa PNL por otra, relativa a "requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos".

Paralelamente, el portavoz del grupo Vox, Javier Cortés, ha remarcado que su grupo estaba "a favor" de que se incluyeran las dos PNL que inicialmente había propuesto el Grupo Popular, así como ha subrayado que en su partido creen que hay que "instar al Gobierno de la nación" en relación a una "invasión" como la que se ha vivido en Ceuta, y atendiendo a su "competencia" al respecto.

La presidenta del Parlamento ha informado de que 18 de los 19 puntos de la PNL del PP-A sobre centros de datos se veían también afectados por el artículo 171 del Reglamento, si bien se va a poder debatir en su totalidad porque ningún grupo parlamentario se ha opuesto a ello.

INTERVENCIONES EN LA JUNTA DE PORTAVOCES

En el transcurso de la reunión de la Junta de Portavoces, la portavoz adjunta del Grupo Socialista María Márquez ha considerado que los representantes de los grupos deberían darle "una pensada" a este tema de las PNL, porque no puede haber "un conflicto cada vez" que se va a una Junta de Portavoces.

En ese punto, ha acusado al PP-A de utilizar el Parlamento andaluz "para confrontar con el Gobierno de España", y ha aclarado que desde el PSOE-A están "abiertos a todo tipo de debate", pero les "indigna" que el Grupo Popular presente, por ejemplo, "una iniciativa con 19 puntos" de los que "18 están afectados por el artículo 171, y el 19 es pedirle a la Junta de Andalucía que siga pidiéndole al Gobierno de España".

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha explicado que la posición de su grupo "siempre ha sido que este Parlamento tiene la soberanía, o debería tenerla, para poder hablar de cualquier tema con el único límite de cuestiones que vayan contra los derechos humanos", y por eso no se opone a que se debata la PNL del PP-A sobre centros de datos, ha agregado.

El portavoz del grupo Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha defendido que "el artículo 171 del Reglamento de la Cámara no es ninguna triquiñuela", sino que "tiene la misma entidad jurídica que el resto del articulado y, por tanto, expresa la voluntad del legislador de establecer un criterio muy restrictivo a según qué debates", que "no se excluyen" si cuentan con "un consenso suficiente" y respaldado por "una mayoría muy cualificada", de "nada más y nada menos que dos tercios del número de diputados", según ha agregado.

Finalmente, el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, ha replicado a los representantes del PSOE-A, Adelante y Por Andalucía que no van a "callar" a los representantes del PP-A "ni a los andaluces, ni en los plenos, ni en las Juntas de Portavoces, ni en ningún órgano", ha aseverado.

La presidenta del Parlamento, Ana Mestre, ha zanjado el debate animando a los grupos a sentarse y buscar "una solución al respecto, como ya se intentó en la legislatura pasada", para que, de cara al futuro, en la Junta de Portavoces se pueda "dar un tramite normalizado a cada uno de los puntos del orden del día que se traten en ella".