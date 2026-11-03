PP melillense presenta sus candidatos a las elecciones del 29N que "serán decisivas" para Ceuta y Melilla

Presentación candidatura PP de Melilla para las Elecciones del 29N. - PP MELILLA

MELILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) de Melilla ha presentado este martes su candidatura a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en las que volverá a concurrir con la misma terna de candidatos que en los anteriores comicios: Sofía Acedo al Congreso de los Diputados e Isabel Moreno y Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu al Senado.

En un acto desarrollado a los pies de la ciudadela de 'Melilla La Vieja', los tres aspirantes han reivindicado el compromiso de su formación con la ciudad y han fijado como principal objetivo "colocar a Melilla en el corazón de la agenda política nacional española", especialmente ante los desafíos que afrontan las dos ciudades autónomas "en materia de soberanía, integridad territorial, seguridad y protección de sus fronteras".

La candidata al Congreso, Sofía Acedo, ha situado la integridad territorial española y la españolidad de Ceuta y Melilla entre las principales cuestiones que, a su juicio, estarán en juego el próximo 29 de noviembre. También ha incluido en ese debate la soberanía española, la libertad, los derechos de los ciudadanos, la seguridad, la protección de las fronteras y la calidad de los servicios públicos.

"Nos jugamos un futuro próspero, certero y de oportunidades", ha señalado, antes de defender la igualdad de todos los españoles con independencia de su lugar de nacimiento o de sus creencias religiosas. "Ser español y europeo es eso", ha afirmado, reivindicando la bandera de España como elemento de unión y garantía de los derechos de los ciudadanos.

La parlamentaria nacional ha advertido de que Ceuta y Melilla "se juegan lo esencial" en la próxima cita con las urnas y ha centrado buena parte de su intervención en denunciar la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez ante la crisis migratoria que sufrió Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026, cuando, según ha señalado, más de 80.000 personas procedentes de Marruecos entraron en la ciudad.

Acedo ha acusado al Ejecutivo central de "incompetencia, irresponsabilidad y negligencia" por permanecer, a su juicio, "impasible" ante una situación que considera de "extrema gravedad". En este sentido, ha asegurado que aquella entrada provocó consecuencias que todavía afectan a la ciudad hermana. "En esa invasión murieron 141 personas. Tres meses después, Ceuta sigue ocupada. Sus servicios están absolutamente alterados, se han producido más de una treintena de agresiones sexuales, hay inseguridad, miedo y abandono", ha manifestado.

La dirigente popular ha reprochado al Gobierno que ignorase las advertencias previas y dejase desprotegida a la población española. "Abandonaron Ceuta y nos desprotegieron a todos los españoles", ha afirmado.

En este contexto, ha explicado que desde los acontecimientos del pasado 30 de julio se pregunta qué habría ocurrido si una situación similar se hubiese producido en Melilla. "La pregunta, lamentablemente, es que sí, habrían hecho exactamente lo mismo que han hecho con Ceuta: abandono y desprotección", ha sostenido.

UNA CANDIDATURA PARA DEFENDER A MELILLA EN MADRID

Acedo ha agradecido al presidente regional del PP, Juan José Imbroda, y al conjunto de la organización popular melillense la confianza depositada en los integrantes de la candidatura, tanto titulares como suplentes, que considera que representa adecuadamente la realidad de la ciudad.

La candidata ha recordado que el PP ya obtuvo el respaldo mayoritario de los melillenses en las anteriores elecciones generales y ha reivindicado el honor de haber representado a la ciudadanía en las Cortes Generales durante los últimos tres años.

De cara al 29 de noviembre, ha asegurado que, si los ciudadanos vuelven a otorgar mayoritariamente su confianza al PP, sus representantes "se dejarán la piel" en la defensa de los intereses de Melilla. "Nuestro compromiso es colocar a Melilla en el corazón de la agenda política nacional española", ha reiterado.

Acedo ha calificado los próximos comicios de "trascendentales", especialmente para Ceuta y Melilla, y ha planteado la convocatoria electoral como una elección entre dos modelos políticos. Por un lado, ha situado lo que considera "corrupción política, económica y moral" y la "degeneración institucional" del actual Gobierno; por otro, el proyecto que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ofrece para España y que ha definido como una alternativa de "reconstrucción nacional", basada en la seriedad, el rigor, la honestidad y la decencia.

En su intervención también ha aludido a las tragedias ferroviarias ocurridas en España, asegurando que el país continúa de luto por el accidente de Urda y recordando asimismo el siniestro de Adamuz, en el que, según sus palabras, perdieron la vida 46 personas.

La candidata popular ha defendido que la reconstrucción nacional que propone Feijóo debe comenzar también por Melilla, después de los ocho años de Gobierno socialista, y ha insistido en que existe una "obligación moral" de desalojar a Pedro Sánchez y a su equipo del Ejecutivo.

DESARROLLO ECONÓMICO

En cuanto a las propuestas para Melilla, la candidata ha avanzado que el Partido Popular pretende abordar las necesidades que, en su opinión, han limitado y condicionado el desarrollo de la ciudad durante los últimos años.

Entre las prioridades ha enumerado la mejora de la conectividad y el transporte, una sanidad de calidad, una educación de excelencia, la llegada de inversiones productivas y el impulso de políticas de vivienda. También ha defendido la necesidad de profundizar y mejorar el régimen económico y fiscal especial de Melilla para proporcionar estabilidad y seguridad jurídica a empresas e inversores.

Asimismo, ha destacado la importancia de reforzar la presencia de Melilla en la Unión Europea y de acercar las instituciones comunitarias a la realidad de la ciudad. La defensa de las fronteras y el respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado completan, según ha expuesto, los compromisos que el PP quiere situar entre sus prioridades políticas.

"El 29 de noviembre nos jugamos el futuro de Melilla. El 29 de noviembre nos jugamos el futuro de España", ha concluido Acedo, quien ha asegurado que su partido "trabajará para devolver la confianza y la ilusión al conjunto del país".

La candidatura presentada este martes mantiene así la apuesta del PP por Sofía Acedo para el Congreso y por Isabel Moreno y Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu para el Senado, con el objetivo de revalidar la representación parlamentaria obtenida en 2023 y convertir la defensa de los intereses de Melilla en uno de los ejes de la campaña electoral.