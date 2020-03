PP ofrece al PSOE repetir el pacto de gobierno en Melilla del año 2000 "para desbancar al Gobierno de Mustafa Aberchán"

MELILLA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Melilla ha ofrecido al PSOE repetir el gobierno de coalición que ya mantuvieron en el año 2000 para poner fin al gobierno de tripartito de CPM, PSOE y Ciudadanos que preside Eduardo de Castro (Cs) para acabar con el ejecutivo que, en opinión de los populares, "preside de hecho" Mustafa Aberchán (CPM).

A través de su secretario general, Miguel Marín, el principal partido de la Asamblea de Melilla quieren repetir la misma fórmula que emplearon hace 20 años cuando ambos partidos hicieron prosperar una moción de censura a Mustafa Aberchán por gobernar con el GIL.

Miguel Marín ha afirmado que "son muchas las coincidencias que existen entre lo que ocurría en el año 2000 y lo que está pasando en la actualidad, dado que, si en aquella época Aberchán era presidente de derecho, ahora lo es de hecho".

El número dos de los populares ha asegurado que la secretaria general del PSOE y vicepresidenta primera de Melilla, Gloria Rojas, "es la que está permitiendo todo lo que está sucediendo en la ciudad".

"Se permiten el lujo de hablar de Turismo, cuando en realidad después de siete meses en el Gobierno durante el año 2019, no solo no ejecutaron los presupuestos destinados a los bonos de transporte para no residentes, sino que, además, ahora han suprimido más de un millón de euros en estos bonos", ha indicado, a la vez que es por lo que se pregunta, "cómo va a venir Turismo a Melilla".

El secretario general y portavoz del PP en la Asamblea ha reprochado también al PSOE que "al hablar de Turismo y no conformes con lo anterior, hayan suprimido también la partida correspondiente a la inversión para la construcción de un pantalán de cruceros, que está previsto que se lleve a cabo en las próximas fechas y que precisa de la colaboración de la Ciudad Autónoma".

Asimismo, "hablaron de educación y Rojas concretamente de Universidad", ha indicado al tiempo que se ha preguntado, "cómo quiere mejorar la Universidad en Melilla, si en los presupuestos que ella misma ha aprobado no hay ninguna partida para la rehabilitación del antiguo edificio de Correos". "Cómo va a querer Rojas mejorar las titulaciones, si la propia rectora de la Universidad de Granada dijo públicamente que hasta que no hubiese más infraestructuras, no podría haber más carreras universitarias", ha añadido.

En relación a asuntos fiscales, para Miguel Marín "resultó muy curioso escuchar al PSOE hablar de propuestas, tales como la reducción del IPSI (el IVA local) para favorecer la llegada de empresas tecnológicas a Melilla", ya que como ha insistido, "hace menos de un año votaron en contra de la propuesta del Gobierno del Partido Popular en la reducción del IPSI a empresas tecnológicas de juego online para su instalación en la ciudad".

Ante las acusaciones del tripartito al PP, cuando dicen, que "el Gobierno de Juan José Imbroda gobernó durante 20 años y no hizo nada", Marín ha querido matizar al portavoz socialista, que "no fueron 20 años, sino 19, de los cuales los tres primeros fueron acompañados por el PSOE".

En este sentido, ha dejado claro que "el portavoz del PSOE no debiera hacer ese tipo de apreciaciones, porque la gestión durante esos tres años ha sido brillante y ha dado estabilidad a Melilla", motivo por el que propone reeditar ese pacto PP-PSOE para terminar con el actual tripartito CPM, PSOE y Cs porque señala que en estos nueve meses del nuevo ejecutivo autonómico que preside Eduardo de Castro (Cs) "ha quedado claro que el tripartito no tiene ni un solo proyecto para la ciudad de Melilla".