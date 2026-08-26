PP y PSOE cruzan críticas por la negativa socialista a apoyar en Melilla una moción en defensa de Ceuta y su españolidad

El presidente del Gobierno de Melilla, Juan José Imbroda, en la presentación de la corrida de toros de la Feria de septiembre. - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha reprochado al PSOE de Melilla que haya sido el único grupo político de la Asamblea que no ha respaldado la moción aprobada este miércoles en la Comisión de Presidencia en apoyo a Ceuta y en defensa de la españolidad de ambas ciudades autónomas.

Imbroda ha exigido a los socialistas "estar a la altura" y actuar con "miras", al considerar que en una cuestión como la defensa de la soberanía española de Ceuta y Melilla no caben dudas. "Deben estar con España, la Constitución, la soberanía, la libertad y con los melillenses", ha señalado.

Entre los acuerdos de la moción, el presidente melillense ha destacado el respaldo de la Asamblea a Ceuta, sus instituciones y sus ciudadanos ante los "graves acontecimientos" registrados en la ciudad, así como el compromiso con su seguridad, convivencia, derechos y libertades.

El segundo de los puntos destacados por Imbroda reafirma "solemnemente la inquebrantable pertenencia de Ceuta y Melilla a España", sustentada, según recoge la iniciativa, en la historia, el Derecho, el orden constitucional y democrático y en la voluntad de sus ciudadanos.

La moción también rechaza las declaraciones del ministro de Justicia de Marruecos que cuestionan la soberanía española sobre ambas ciudades y cualquier actuación que, "dialécticamente o por la vía de los hechos", pretenda menoscabar la soberanía nacional y la integridad territorial de España. El texto proclama que Ceuta y Melilla son "parte inseparable de la Nación española" y que su soberanía "no se cuestiona, no se negocia y se defiende".

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Asamblea, Riduan Moh, ha respondido al dirigente popular que la españolidad de Ceuta y Melilla es "indiscutible" y que la defensa de ambas ciudades debe permanecer al margen de cualquier estrategia partidista. "Ceuta y Melilla son españolas y lo van a seguir siendo. No hay ningún debate posible sobre nuestra españolidad ni sobre nuestra soberanía", ha afirmado Moh, quien ha asegurado que los socialistas melillenses "han defendido y van a defender siempre" a ambas ciudades y a sus ciudadanos.

El portavoz socialista ha precisado que el problema no reside en que la Asamblea se pronuncie sobre la situación de Ceuta, sino en la forma en la que, a su juicio, el PP ha planteado el debate. "Todo era una farsa, el objetivo del PP era exclusivamente atacar al Gobierno de España", ha denunciado.

Riduan Moh ha rechazado que Imbroda utilice la situación de Ceuta para hacer oposición al Ejecutivo central. "No vamos a permitir que Imbroda utilice a Ceuta por interés partidista para hacer oposición al Gobierno de España", ha advertido.

"Estamos todos de acuerdo en que Ceuta es España, en que Melilla es España y en que hay que defender a nuestros ciudadanos y nuestras fronteras", ha añadido, aunque ha defendido que precisamente por la importancia de estas cuestiones no deben convertirse en "una herramienta de confrontación política".

El PSOE ha reclamado abordar la situación de Ceuta "con responsabilidad, con altura de miras y desde la unidad", especialmente en un momento de especial sensibilidad para la ciudad. "Ceuta necesita apoyo, coordinación y responsabilidad. No necesita más crispación política", ha concluido Moh.

"GRACIAS A MORENO Y GARCÍA-PELAYO"

Por otro lado, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha agradecido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y a la alcaldesa de Jerez y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, sus gestos de apoyo a Ceuta y Melilla.

El presidente melillense ha puesto especialmente en valor la decisión de García-Pelayo de ceder a Ceuta y Melilla su lugar en el Comité Europeo de las Regiones, lo que "permitirá a ambas ciudades tener presencia y voz en este órgano comunitario".

Imbroda ha agradecido "el gesto de solidaridad" de la presidenta de la FEMP y del presidente andaluz y ha destacado que esta decisión permitirá a Ceuta y Melilla trasladar a las instituciones europeas sus singularidades y especificidades.

Asimismo, ha recordado que esta iniciativa ha contado con el respaldo del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha defendido que el objetivo debe ser avanzar hacia un tratamiento para ambas ciudades similar al de las regiones ultraperiféricas.

"Es algo que tenemos que alcanzar próximamente", ha señalado Imbroda, que ha considerado fundamental seguir trabajando para que las particularidades de Ceuta y Melilla tengan un mayor reconocimiento en el ámbito de la Unión Europea.

El presidente de Melilla ha puesto así en valor la incorporación de ambas ciudades al Comité Europeo de las Regiones, al considerar que "supone una oportunidad para defender directamente ante las instituciones comunitarias sus intereses y singularidades".