PP se querellará contra director del Ministerio de Educación en Melilla por escolarizar a niños "en situación irregular"

Publicado 08/10/2018 18:19:25 CET

MELILLA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Migración en el Comité Ejecutivo nacional del PP y senadora por Melilla, Sofía Acedo, ha anunciado este lunes que "el PP interpondrá esta semana una querella contra el director provincial de Ministerio de Educación", Juan Ángel Berbel (PSOE), por "ordenar a los colegios de Melilla escolarizar a más de 300 niños en situación irregular" en la ciudad.

Al respecto, ha considerado que esta situación "ha generado una alarma" ante la posibilidad de que en los próximos cursos "vengan a la ciudad cientos de marroquíes exigiendo la misma escolarización". Acedo ha subrayado que "la oposición del PP al proceso extraordinario de escolarización no puede ser tachada de xenófoba ni racista, porque lo único que se pretende es que se ajuste a una legislación que exige como requisito el estar empadronado".

En rueda de prensa, Sofía Acedo ha manifestado que su partido se querellará contra Juan Ángel Berbel "ante la orden de escolarización extraordinaria que ha emitido la Dirección Provincial a todos los centros de la ciudad, de los ciclos Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, y que además ya ha sido efectiva".

En este sentido, la parlamentaria popular ha sostenido que "desde el PP creemos que se ha producido una situación irregular por parte del director provincial de Educación, sin perjuicio de lo que después se pueda dirimir con respecto a ordenes políticas que vengan desde arriba", destacando el hecho de que "ejecutar una orden extraordinaria de escolarización a priori e irregular, ha dado lugar a la escolarización de 399 menores que antes no habían estado en el sistema educativo".

La popular ha calificado esa situación extraordinaria que se ha dado en los procesos de admisión y escolarización de "total anormalidad", ya que como ha explicado, "en Melilla nunca se había producido antes, con anterioridad, ningún tipo de escolarización masiva, ni tampoco 266 cambios en los centros educativos".

"Entendemos, que los 266 cambios ponen de manifiesto que, uno, la escolarización ordinaria no se hizo bien, o han intentado acallar a muchos padres que reclamaban el cambio de centro, para de manera unilateral, la Dirección Provincial de Educación incorporase a 399 nuevos alumnos en nuestros centros educativos".

Asimismo, ha detallado que "esto no solo se ha producido a través de una circular enviada por la Dirección Provincial de Educación a todos los centros, donde se exponía de manera literal la equivalencia a una orden de escolarización del alumnado que aparecía en la lista asignada a cada uno, y que la documentación sería revisada desde la Dirección Provincial haciéndose responsable de aquellas familias que tuviesen que aportar la documentación requerida para la escolarización, sino que además, se debería comunicar al servicio de inspección cuando no se hiciese efectiva la matricula en el plazo de una semana".

"NO ES RACISMO"

En este punto, ha considerado que "la circular del Director Provincial contradice a una Orden Ministerial, que es la que regula la admisión y escolarización de los alumnos en los centros públicos y privados concertados de nuestra ciudad", al tiempo que ha recordado "esto ha generado mucha alarma social en Melilla como se pudo comprobar en su momento".

Por ello, Sofía Acedo ha anunciado que "el PP solicitará al respecto que se revoque de forma inmediata esa decisión, que contradice la Orden Ministerial que regula este tipo de procesos y conculca además el derecho de los niños residentes en Melilla, tanto españoles como extranjeros residentes, a recibir una educación de calidad".

Ha dejado claro a los responsables de la Dirección Provincial de Educación, quienes apelan "al cumplimiento de los acuerdos internacionales para justificar la incorporación al sistema educativo de 399 niños en situación administrativa irregular, que "ese tipo de convenio está incorporado al ordenamiento jurídico español, por lo que, "el PP no va a consentir que se conculquen los derechos de las familias melillenses en materia educativa", ha aseverado.

Acedo ha asegurado que "el PP perseguirá también decisiones como la tomada por el Director Provincial, una decisión, que no ha pasado previamente por la Comisión de Garantías de Admisión, así como haber dado esa orden unilateralmente sin contar con nadie y sin permitir que la documentación sea revisada".

La senadora del PP de Melilla ha subrayado que "la oposición del PP a este proceso extraordinario de escolarización no puede ser tachada de xenófoba ni de racista, porque lo único que pretende el Partido Popular es que se ajuste a una legislación que exige como requisito el estar empadronado". "Melilla es solidaria por naturaleza y aquí se gobierna para todos", añadió.

Sofía Acedo se ha preguntado "¿dónde está el límite? ¿Si después de estos 399 alumnos vienen muchos más?", de ahí que haya insistido en la necesidad de que Educación "revoque inmediatamente esa orden para que solo continúen matriculados los alumnos que acrediten ser residentes en Melilla".

"Un Gobierno que se rectifica a sí mismo, no es un Gobierno. Que no asuman responsabilidades, sí saben que luego no podrán cumplir, y sobre todo, si afectan al interés general de los melillenses", ha añadido.

Por último, ha anunciado a los medios que "esta semana, el PP solicitará la comparecencia de la ministra de Educación en el Congreso de los Diputados, para que responda ante la situación, que creemos de total anormalidad por parte de la Dirección Provincial de Melilla", ha concluido.