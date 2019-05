El presidente de Melilla defiende a su vicepresidenta tras su imputación y dice que la denuncia de CPM "es mentira"

Publicado 15/05/2019 19:29:11 CET

MELILLA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha salido este miércoles en defensa de su vicepresidenta segunda y consejera de Presidencia y Salud Pública, Paz Velázquez, tras su imputación por presunta prevaricación administrativa, y ha denunciado que todo este caso proviene de una denuncia del principal partido de la oposición, Coalición por Melilla (CPM), "basada en la manipulación y la mentira".

A pregunta de los periodistas durante un acto de la campaña electoral, Imbroda ha señalado que lo único que hay hasta el momento es la apertura de unas diligencias para esclarecer una denuncia y se ha mostrado convencido de que Velázquez, que va de número diez de su lista electoral a las elecciones municipales y autonómicas, no tendrá ninguna consecuencia legal tras declarar el próximo 12 de junio de 2019 ante el Juzgado de Instrucción número 5 en calidad de investigada.

Ha recordado que la denuncia del partido opositor se produjo después de que la consejera cumpliera las normas por las que se impedía el paso de unos 6.000 borregos desde Marruecos a Melilla para el sacrificio de cada animal por familia durante la Pascua grande islámica, debido a las restricciones impuestas por el Ministerio de Medio Ambiente por el brote de fiebre aftosa detectado en varios países del Magreb, ente ellos Marruecos.

"Lo que está haciendo (Paz Velázquez) es defender la ley, la ley española, no la ley de Marruecos, porque no nos pertenece a nosotros una ley de otro tipo que no sea la ley de española" ha manifestado Juan José Imbroda, quien ha recalcado que su vicepresidenta está denunciada "por defender y cumplir una ley como es su deber, precisamente para no prevaricar".

"MANIPULACIÓN DE MUSULMANES"

El candidato a la reelección en la Presidencia ha acusado al número uno de la lista de CPM Mustafa Aberchán de "cinismo" en este asunto porque aseguró que el opositor, cuando estuvo en el Gobierno de Melilla entre 1998 y 2000, también tuvo que impedir el paso de los borregos por otro caso de fiebre aftosa.

"Hay que ver la cara tan dura que tiene Mustafa Aberchán porque cuando él estuvo como presidente de la Ciudad, en aquel momento también hubo problemas y no pasaron borregos" ha dicho Juan José Imbroda.

Por último, el dirigente popular ha acusado al cepemista de intentar manipular a un sector de la población de Melilla: "Esto es manipular a los musulmanes para decir 'Qué pasa que Velázquez no quiere dejar pasar a los borregos, que la cristiana Paz Velázquez no quiere', y eso es mentira porque son las leyes españolas las que hay que cumplir y Aberchán solo está engañando y manipulando a los musulmanes de Melilla".