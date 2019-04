Imbroda: Quien quiera castigar al PP votando a otro partido el 28A "perjudicará a España"

Actualizado 15/04/2019 17:26:14 CET

MELILLA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Melilla y candidato al Senado por el PP, Juan José Imbroda, ha manifestado este lunes que "quien pretenda hacerle daño al PP votando a otro partido, lo único que estará haciendo es perjudicar a España o al mismo sistema que quieran votar", al situar en el Gobierno a "separatistas, filo-etarras y los comunistas de Podemos".

En declaraciones a los periodistas, Juan José Imbroda ha dejado claro que, "en circunscripciones de menos de cinco diputados, votar a otro partido que no sea el PP es lo mismo que no echar a Pedro Sánchez de La Moncloa y a todo lo que representa". "El voto tiene que concentrarse en el PP, porque de lo contrario, y aunque el ciudadano no lo quiera, estaría sosteniendo que el PSOE y compañía continúen gobernando España".

El dirigente popular ha advertido de que "en las elecciones del próximo día 28 de abril nos jugamos dos modelos de Estado, de sociedad y de gestión: uno, el que representa el PP, y otro el que representa el señor Pedro Sánchez, un modelo que ya hemos visto cómo funciona durante los últimos meses que ha estado al frente del Gobierno de España".

"El ciudadano tendrá que optar el 28 de abril entre un Gobierno con separatistas, filo-etarras y los comunistas de Podemos, o un Gobierno de centro derecha como el que ofrece el PP, un valor seguro", ha insistido el candidato al Senado, al tiempo que ha explicado que "todo el que quiera un modelo de sociedad para que España crezca económicamente y sea un país liberal, de concordia y moderación, puede hacerlo apostando por el PP, frente al otro modelo de sociedad que representarán Pedro Sánchez, Quim Torra, Arnaldo Otegi o Pablo Iglesias, ya que votar directamente al PSOE será exactamente lo mismo, porque ya ha gobernado con ellos. Y no es una fantasía, sino repetir la misma mayoría que hizo presidente del Gobierno a Sánchez".

Por último, ha apelado a la conciencia de los ciudadanos para que "tengan claro su voto". "Por muy enfadado que se esté, o por razones bien sean objetivas o subjetivas, quien pretenda hacerle daño al PP votando a otro partido, lo único que estará haciendo es perjudicar a España o al mismo sistema que quieran votar", ha recalcado el presidente melillense. "El único partido que puede sacar a Pedro Sánchez del Gobierno es el PP", ha concluido.