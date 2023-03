El presidente de Melilla pide en el 28 aniversario del Estatuto "luchar" por "mayores cotas de autonomía y libertad"

MELILLA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Melilla, Eduardo de Castro (Grupo Mixto), ha manifestado que en la Ciudad Autónoma "debemos luchar para alcanzar mayores cotas de autonomía, libertad y progreso" al cumplirse 28 años de la aprobación de su Estatuto Autonomía un 13 de marzo de 1995, después de que el Tribunal Supremo redujera su capacidad autonómica en una sentencia en 2020 que impedía nombrar a personas que no tuvieran la condición de diputados como consejeros y viceconsejeros de su Gobierno, asimilándola así a un ayuntamiento.

Así lo ha declarado en su discurso durante el acto institucional que ha tenido lugar este lunes para conmemorar el 28 aniversario de su Estatuto de Autónoma aprobado un 13 de marzo de 1995, en un acto que contó con todas las fuerzas políticas con presencia en la Asamblea --PP, CPM, PSOE y Grupo Mixto-- salvo Vox, que ha rechazado esta conmemoración porque denuncia que el Gobierno que forman PSOE, CPM y Grupo Mixto "intenta quitar a Melilla su españolidad al no celebrarse el día de la toma de la ciudad como se ha hecho siempre", el 17 de septiembre de 1497.

Eduardo de Castro ha asegurado que Melilla, como el resto de comunidades autónomas, "no queremos -no debemos- renunciar a celebrar, a dar el espacio y la relevancia que merece nuestro Estatuto; lo que no empece, en modo alguno, la celebración otras fechas conmemorativas e importantes como el Día de Melilla", que tiene lugar cada 17 de septiembre y conmemora la españolidad de la ciudad hace más de cinco siglos.

El mandatario melillense ha subrayado que con dicho Estatuto "los ciudadanos de Melilla supimos dotarnos para defender nuestros derechos y libertades; y regular la composición, competencias y procedimientos de nuestras instituciones". Un proceso que comenzó en 1981 y culminó el 13 de marzo de 1995 "con la promulgación del Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla, mediante la Ley Orgánica 2/1995, por la que Melilla entró a formar parte de los principales foros autonómicos en condiciones análogas al resto de las comunidades autónomas".

A juicio de De Castro, fue "sin duda, un salto cualitativo muy importante para la presencia institucional de Melilla: preservando las competencias municipales, el nuevo estatus autonómico supuso un antes y un después en el desarrollo político, institucional, social y económico de Melilla. Se completaba así la España de las autonomías. Y así lo recoge el Preámbulo de nuestro Estatuto donde se dice que la Ciudad 'se integra y completa el sistema autonómico que se ha desarrollado a partir de la Constitución Española'".

En su discurso en la Plaza de España, ante el "Monolito de la Constitución", el presidente de Melilla ha aseverado que "nuestro Estatuto nos atañe a todos, es de todos y para todos. Es nuestra responsabilidad mantenerlo vivo y mejorarlo. Hoy debe ser un día no solo para celebrar, sino también para reivindicar. Porque hoy, como ayer, debemos luchar para alcanzar mayores cotas de autonomía, libertad y progreso".

Al respecto, ha dicho que "nuestro Estatuto, como cualquier norma, debe de adaptarse a la evolución de la sociedad y ello requiere una respuesta de la política y de las instituciones. Y solo existe una forma de hacerlo: caminando juntos".

Por ello, ha pedido a todas las fuerzas políticas que "en fecha que no puede ser muy lejana habrá que reflexionar, discutir y acordar la mejora y potenciación de nuestra capacidad autonómica: estoy seguro de que, cuando llegue ese momento, se dejarán aparcados los intereses de partido y las ambiciones personales para alcanzar el necesario consenso que mire por el bien general y el futuro de esta tierra, de esta ciudad, de su gente.

Por último, en su intervención ha reclamado que "se trata de sumar, no de restar" porque, en su opinión, "los que siguen creyendo que el mundo es blanco o negro, se equivocan: la política no es un juego de suma cero en el que alguien siempre gana y alguien siempre pierde, sino una búsqueda continua de un objetivo que está por encima de intereses, partidos y personas, donde ganamos todos", concluyendo su discurso con la pregunta "¿Qué mayor satisfacción podemos obtener que saber que estamos trabajando para mejorar la vida de los ciudadanos?".