PSOE-A, Por Andalucía y Adelante vetan el debate en el Parlamento de una PNL del PP-A y parte de otra de Vox sobre Ceuta

Reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de izquierda que conforman la oposición al Gobierno andaluz en el Parlamento --PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía-- han forzado este miércoles que no se vaya a debatir la semana que viene en el Pleno de la Cámara una proposición no de ley (PNL) del Grupo Popular y parte de otra del grupo Vox sobre la crisis registrada en Ceuta este verano tras la llegada masiva de inmigrantes a la ciudad autónoma el pasado mes de julio.

Es la consecuencia del debate que sobre el orden del día del primer Pleno del nuevo periodo de sesiones se ha abordado este miércoles en la Junta de Portavoces del Parlamento, en la que los tres grupos de izquierda se han posicionado en contra del debate en su integridad de una PNL del PP-A y de varios puntos de otra de Vox.

En dicha reunión, la presidenta del Parlamento, Ana Mestre, ha informado de que la propuesta de orden del día del próximo Pleno incluía, para la sesión del jueves 17 de septiembre, incluía el debate de cuatro PNL, de las que dos eran del PP-A, una del PSOE-A y otra de Vox.

Una de las dos del PP-A era "relativa a la reactivación inmediata de la unidad de élite de la Guardia Civil OCON-Sur", y la otra era "relativa a la defensa de la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Ceuta y la eficiente respuesta del Gobierno de España", y ambas se veían afectadas en su totalidad por el artículo 171 del Reglamento del Parlamento, según ha advertido la presidenta.

Dicho artículo del Reglamento señala que "las proposiciones no de ley que planteen propuestas de resolución a la Cámara, para que ésta manifieste una determinada voluntad o emita una declaración política en relación con materias de competencia exclusiva del Estado o de la administración local, se tramitarán ante el Pleno y sólo podrán ser incluidas en un orden del día si cuentan con el apoyo de las dos terceras partes de la Cámara o tres grupos parlamentarios que representen la mayoría de la misma".

Lo mismo sucedía con los puntos del 6 al 10 de la PNL registrada por Vox, "relativa a la soberanía española y la invasión de Ceuta", según ha detallado la presidenta del Parlamento, quien, por ello, ha pedido a los portavoces de los grupos que se posicionaran sobre el debate o no en el Pleno del contenido de dichas iniciativas afectado por dicho artículo.

Los grupos no han planteado objeciones a que se debata la PNL del PP-A sobre la reactivación de la unidad OCON-Sur de la Guardia Civil frente al narcotráfico, si bien tanto el PSOE-A como Adelante Andalucía y Por Andalucía se han posicionado en contra de que se debata la iniciativa del PP-A sobre Ceuta y cinco de los puntos de la de Vox.

VOX PEDÍA QUE MARRUECOS RECONOCIERA LA SOBERANÍA ESPAÑOLA SOBRE CEUTA

Los puntos de la iniciativa de Vox a los que eran de aplicación el artículo 171 del Reglamento del Parlamento planteaban, entre otras cuestiones, que la Cámara andaluza instase al Gobierno de la Nación a "exigir formalmente al Reino de Marruecos, mediante la correspondiente comunicación diplomática, una declaración pública, expresa e inequívoca de respeto de la soberanía e integridad territorial de España y, específicamente, de la soberanía española sobre Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, la isla de Perejil y las islas y peñón de Alhucemas, plazas y lugares de soberanía española en el norte de África".

Además, Vox planteaba en su PNL, consultada por Europa Press, que el Parlamento instase al Gobierno de la Nación a "convocar al Embajador del Reino de Marruecos en España, al objeto de trasladar la queja correspondiente y reafirmar la soberanía española sobre las ciudades de Ceuta y Melilla".

Vox también proponía en su iniciativa que el Parlamento de Andalucía instase al Gobierno de la Nación a "revisar el conjunto de instrumentos de las relaciones bilaterales con Marruecos para garantizar que cualquier cooperación económica, comercial, migratoria, policial, militaro diplomática quede presidida por los principios de reciprocidad, respeto de la soberanía española y defensa de nuestra integridad territorial, procediendo a su denuncia o suspensión de efectos, en cada caso".

Y, finalmente, la iniciativa de Vox quería que el Parlamento de Andalucía instase al Gobierno central a "exigir a Marruecos que acepte, sin excepción ni excusa formal ni material, todos los retornos, devoluciones y expulsiones del territorio español, de cualquier persona de nacionalidad marroquí, adoptados administrativa o judicialmente, habilitando de forma inmediata los medios y logística precisos para su entrega y recepción".

Dado que tres de los cinco grupos se han posicionado en contra del debate de la PNL del PP-A al completo y de los referidos cinco puntos de la de Vox sobre Ceuta, la presidenta del Parlamento ha informado de que no se podían debatir en el Pleno, y ha confirmado tras preguntarle al portavoz de Vox, Javier Cortés, que se debatirá el resto de la iniciativa, sin esos puntos del 6 al 10.

CRÍTICAS DE PP-A Y VOX

No obstante, en su turno de palabra tras conocerse el rechazo de los grupos de izquierda a los referidos puntos de su iniciativa, el portavoz de Vox ha considerado que es "una pena y una vergüenza que toda la izquierda" del Parlamento andaluz "trate de amordazar a una gran parte de los andaluces que han votado a otras formaciones políticas" y sobre "una invasión" de "más de 100.000 personas" de las que "hay todavía más de 15.000" en Ceuta, lo que está provocando que "las mujeres no puedan salir a la calle con seguridad", según ha advertido.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, ha aseverado que su grupo está "a favor de que se debata todo en el Parlamento sin mordazas", y, tras rechazar la opción de presentar una PNL alternativa a la rechazada por los grupos de izquierda, ha sentenciado que este miércoles "pasará la historia" por el "mucho trabajo" que "costó que Andalucía tuviera un parlamento", y ha afeado que los grupos de izquierda quieran "amordazar" dicha cámara.

Tras exclamar "qué vergüenza", el portavoz del PP-A ha agradecido a los grupos de izquierda su "torpeza" al impedir que en el Parlamento "se pueda debatir sobre la integridad territorial de España" y sobre "los ceutíes que están abandonados, aterrorizados por el desastre de gestión" del Gobierno central allí, ha añadido.

Por otro lado, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha señalado que cree que "el Parlamento de Andalucía tiene que poder posicionarse y poder debatir de todo, incluso de cosas que no estemos de acuerdo", con "el único límite de la defensa o el no atacar los derechos humanos", ha apostillado.

"Creemos que el Parlamento no debe ser una cámara de eco de posiciones que ataquen a los derechos humanos", ha abundado el portavoz de Adelante, que ha sostenido que las PNL de PP-A y Vox sobre la crisis de Ceuta "sobrepasan los límites de los derechos humanos y de cosas que no deberían debatirse en el Parlamento de Andalucía".

PETICIÓN DE MINUTO DE SILENCIO POR LAS MUERTES ENTRE INMIGRANTES

Por otro lado, en el transcurso de la reunión de la Junta de Portavoces, el portavoz del grupo Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha pedido a la presidenta del Parlamento que en el próximo Pleno se guarde un minuto de silencio "por las 145 personas que fallecieron en el cruce de frontera" entre Marruecos y Ceuta "en los días 30 y 31 de julio".

"Creo que Andalucía debe tener un reconocimiento" por las personas que perdieron su vida "en ese cruce de frontera", ha argumentado el portavoz de Por Andalucía para justificar su petición de un minuto de silencio a la que se han adherido los representantes del PSOE-A y Adelante Andalucía, y de la que Ana Mestre ha indicado que "toma nota" y tomará una decisión al respecto de cara al próximo Pleno, tras recordar que es "potestad de la presidenta" lo que se acuerde al respecto.