El PSOE critica insultos a Pedro Sánchez en la corrida de toros de Melilla

MELILLA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coportavoz del PSOE en Melilla, Elena Fernández Treviño, ha denunciado los cánticos e insultos dirigidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la corrida de toros celebrada en la ciudad.

La dirigente socialista ha calificado de "absolutamente vergonzoso" lo sucedido en la plaza y ha recalcado que "esta conducta no representa a los y las melillenses".

En cambio, el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda (PP), ha restado importancia a estos hechos si bien ha evitado valorar concretamente la situación porque subraya que lo primordial ha sido "el éxito logrado para Melilla con este festejo taurino" que supuso la vuelta de Morante de la Puebla a los ruedos tras casi un mes de ausencia por una cornada en Galicia y su repercusión en los medios nacionales.

La diputada socialista Elena Fernández Treviño ha señalado que los insultos que dirigieron a Pedro Sánchez por muchos de los espectadores "resultan especialmente graves por producirse en un evento financiado con dinero público y organizado por la Administración local". "Deberían abochornarnos", ha afirmado, al tiempo que ha defendido la necesidad de respetar siempre las instituciones del Estado, independientemente del color político de quien las encabece.

La coportavoz socialista ha asegurado que el PSOE de Melilla defiende "un debate sano y constructivo, sin caer en el insulto o la descalificación personal, que vacían de contenido el debate público". Asimismo, ha subrayado que "hay que condenar los actos de odio o falta de respeto graves" para evitar la normalización de estas conductas y "promover una sociedad sana donde disentir no equivalga a hostilidad o insulto".

"Desgraciadamente cada día contemplamos conductas de fomento del odio y personas y partidos que las legitiman. Eso es intolerable. Volvamos a la sensatez y al diálogo", ha concluido Fernández Treviño.

Por su parte, el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda (PP), ha restado de importancia a los gritos que profirieron decenas de espectadores y ha evitado valorar directamente los insultos a Pedro Sánchez. A pregunta de los periodistas, el dirigente popular ha preferido destacar el "éxito logrado para Melilla con este festejo taurino", que supuso la reaparición de Morante de la Puebla tras casi un mes de ausencia por una cornada.

Imbroda ha aseverado que la corrida "ha catapultado" a la ciudad en el ámbito taurino gracias a la repercusión nacional en medios como El Mundo y ABC. Además, ha resaltado que la plaza alcanzó las tres cuartas partes de su aforo y elogió las faenas de la novillera Olga Casado y el torero Juan Ortega, aunque ha lamentado "la falta de suerte de Morante en su lote con los dos toros que le correspondieron", que impidió al sevillano salir de la Plaza de Toros por la puerta grande a hombros, algo que sí sucedió con los otros dos diestros de la terna.