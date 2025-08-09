PSOE de Melilla señala como "atentado político" el nuevo rechazo al Grado de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Archivo - PSOE apoya la entrada de productos frescos desde Marruecos por Melilla y rechaza amenazas de Imbroda de recurrir - PSOE - Archivo

MELILLA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los socialistas responsabilizan a la Junta de Andalucía y al Gobierno local de PP "por bloquear la implantación de este título en el campus de la UGR", y acusan a ambos de "abandonar la educación pública en beneficio del sector privado".

El PSOE de Melilla ha calificado de "atentado político" el nuevo rechazo a la implantación del Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en el Campus de la Universidad de Granada (UGR) en la ciudad. El portavoz socialista, Rafael Robles, ha responsabilizado directamente a la Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno (PP), así como al Gobierno local melillense, dirigida por Juan José Imbroda (PP), al que acusa de "dejadez, falta de previsión e incapacidad" para defender los intereses académicos de la ciudad.

Robles ha dicho que se trata de la segunda negativa que la Junta de Andalucía da a esta propuesta formativa, pese a que, según el PSOE, se trata de un proyecto "sólido y viable" presentado por la UGR, con una planificación presupuestaria que contempla hasta 10 millones de euros de financiación progresiva. Robles ha lamentado que lo único que ha recibido la universidad a cambio es "silencio, inacción y abandono" por parte de los ejecutivos del PP tanto en Melilla como en Andalucía.

Para los socialistas, el nuevo informe negativo de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) "confirma meses de advertencias" sobre la falta de compromiso institucional con la educación pública en la ciudad autónoma. En este contexto, el PSOE melillense ha mostrado su apoyo a la UGR y ha secundado la "indignación" del PSOE de Granada ante lo que consideran un ataque político deliberado a la universidad pública.

Además, el portavoz socialista ha criticado que mientras se niegan oportunidades formativas en centros públicos, la Junta favorece a universidades privadas como la Alfonso X El Sabio o la Loyola, donde los grados de Inteligencia Artificial sí han sido aprobados y con costes de matrícula que, según Robles, llegan a cuadruplicar los precios del sistema público. "¿Es casualidad que los grados de IA se aprueben solo en la privada?", se ha preguntado.

Robles ha reprochado también al Gobierno de Juan José Imbroda en Melilla que su promesa de transformar la ciudad en un referente universitario esté "muy lejos de hacerse realidad". "Ha pasado media legislatura y seguimos sin nuevos grados ni avances reales. Melilla necesita más oportunidades para sus jóvenes, no menos", ha afirmado Robles.

El portavoz del PSOE en la Asamblea melillense ha avanzado que continuarán presionando desde la oposición para que la ciudad no quede rezagada en materia educativa y tecnológica. "Seguiremos trabajando para que Melilla cuente con una educación pública, moderna y de calidad en todos sus niveles", ha concluido el portavoz del PSOE.