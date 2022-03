PSOE melillense acusa a Feijóo de "ningunear a Melilla y a Ceuta" por no incluir a las dos ciudades en su gira nacional

El PSOE melillense acusa a Feijóo de “ningunear a Melilla y a Ceuta” por no incluir a las dos ciudades autónomas en su gira nacional

MELILLA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de Melilla-PSOE ha lamentado este domingo que el candidato a liderar el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, "haya ninguneado a Melilla y a Ceuta tras haber excluido a ambas ciudades autónomas de su gira nacional, en la que ha visitado todas las comunidades de nuestro país".

A través de un comunicado de prensa, su secretaria general, Gloria Rojas, ha recordado que un grupo del PP local, encabezado por su presidente Juan José Imbroda, tuvo que desplazarse hasta Torremolinos (Málaga) para asistir al acto de Feijóo, "ya que Melilla no estaba incluida en la lista de ciudades a visitar".

Para Gloria Rojas "el 'nuevo PP' del que presume el señor Feijóo no tiene nada de nuevo para los melillenses". En su opinión, "la dejadez de los populares hacia nuestra ciudad sigue en la misma línea, lidere quien lidere el partido", porque "dicen que las dos ciudades autónomas son sagradas, pero a la hora de la verdad, el PP las ningunea y su próximo líder no ha puesto un pie en ninguna de ellas, demostrando que no le interesan ni los ciudadanos ceutíes ni los melillenses, pero es que ni siquiera sus propios afiliados".

La dirigente de los socialistas melillenses ha señalado que "el PP dice que le importa Melilla, pero en realidad vemos que ese interés no va más allá de un par de titulares grandilocuentes que nunca pasan a los hechos", al tiempo que ha destacado que "todo lo que los populares demandan cuando están en la oposición se le olvida cuando están en el Gobierno".

En este sentido, Rojas ha reprochado a Juan José Imbroda que haya criticado la visita de Pedro Sánchez, la segunda en menos de un año, "cuando ningún presidente del Gobierno del PP ha venido nunca a Melilla", al no considerar como visitas oficiales las llegadas de José María Aznar y Mariano Rajoy en periodo preelectoral cuando eran presidentes de España.

Asimismo, ha apuntado que "resulta irónico que se intenten arrogar la obra del Hospital Universitario cuando saben perfectamente que si los melillenses no cuentan ya con esta infraestructura es porque los populares paralizaron la obra durante siete años por una decisión política". Rojas ha declarado que "ha sido un Gobierno socialista el que inició la obra, ha sido un Gobierno socialista el que la ha reanudado y va a ser un Gobierno socialista el que inaugure este centro hospitalario".

Por último, Gloria Rojas ha subrayado las reacciones tan diferentes que han tenido los líderes del PP de las dos ciudades autónomas tras el anuncio del inicio de una nueva etapa entre España y Marruecos, después de que el presidente ceutí Juan Vivas destacara como positiva la decisión de Sánchez en su giro sobre la posición del futuro del Sáhara Occidental mientras el melillense Juan José Imbroda haya criticado esta decisión.

"Mientras que Juan Jesús Vivas hizo una valoración positiva y ha mostrado su lealtad, responsabilidad y sentido de Estado, Imbroda ha hecho totalmente lo contrario. La realidad de todo esto es que a Vivas le interesa Ceuta y a Imbroda y al PP local lo único que les importa es volver al poder", ha dejado claro.