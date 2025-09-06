El PSOE urge a "rescindir el contrato" con la concesionaria de ludotecas de Melilla ante los "impagos" a trabajadores

MELILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha criticado el "impago de más de cuatro meses" a los trabajadores de las ludotecas públicas de Melilla y ha exigido "rescindir el contrato" a la empresa concesionaria de este servicio.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Riduan Moh, ha denunciado la "agónica situación" que atraviesan los empleados de los centros socioeducativos de Melilla --conocidos como ludotecas--, quienes acumulan ya más de cuatro meses sin percibir sus salarios.

Moh ha exigido a la Ciudad Autónoma la "rescisión inmediata" del contrato con la empresa adjudicataria, a la que acusa de "incumplir reiteradamente sus obligaciones laborales".

"Nos encontramos ante una situación que no ha cambiado y que, por el contrario, va a peor. Lo que reivindican es algo tan esencial y sencillo como cobrar por el trabajo realizado", ha señalado el dirigente socialista.

El portavoz ha remarcado que desde la puesta en marcha del servicio, en 2023, los empleados no han cobrado nunca sus nóminas "en tiempo y forma", lo que ha generado graves consecuencias en la economía y la vida personal de las familias afectadas, especialmente en épocas sensibles como Navidad, verano o la feria".

Desde el PSOE también se ha puesto de relieve la "contradicción" del Gobierno local al adjudicar recientemente un nuevo contrato de 60.000 euros a la empresa adjudicataria, pese a las denuncias tanto de sindicatos como de los propios trabajadores.

"El señor Imbroda (presidente de Melilla) anunció que se iba a expedientar a la empresa y, sin embargo, por sorpresa, la misma empresa ha recibido otro contrato. Estas son las incongruencias a las que nos tiene acostumbrados el Gobierno del Partido Popular", ha criticado Moh.

Ante este escenario, el Grupo Municipal Socialista ha reiterado su compromiso con las reivindicaciones de los empleados de las ludotecas y ha insistido en que la única solución pasa por la rescisión inmediata del contrato. "Desde el Partido Socialista vamos a seguir apoyando sus reivindicaciones, porque lo que piden es justicia y dignidad laboral", ha concluido el portavoz.