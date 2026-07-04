Sanidad acusa a la Ciudad de poner en riesgo la actividad del Hospital de Melilla por los cortes de agua

El presidente de Melillla Juan José Imbroda y consejería de Políticas Sociales y Salud Pública, Randa Mohamed. - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ingesa --dependiente del Ministerio de Sanidad-- ha recriminado la "situación crítica" que, según asegura, atraviesa el Hospital Universitario de Melilla (HUME) a consecuencia de los cortes nocturnos de agua que, afirma, viene realizando la Ciudad Autónoma desde la semana del 15 de junio "sin ningún tipo de aviso oficial". La Ciudad Autónoma ha negado los hechos y replica que la culpa es de los escasos depósitos de agua del nuevo centro sanitario. No obstante, ha asegurado que facilitará cubas de agua al hospital para que no tenga problemas de suministro.

A través de un comunicado de prensa, Ingesa ha explicado que el Hospital Universitario, inaugurado en junio de 2025 tras una inversión de 150 millones de euros, "ha logrado hasta ahora mantener su actividad gracias a sus propias infraestructuras hídricas", aunque advierte de que la situación resulta "insostenible" si continúan las interrupciones del suministro.

El organismo sanitario ha subrayado que el agua es un recurso esencial para el funcionamiento de un hospital, ya que resulta imprescindible para la higiene clínica, la esterilización del material sanitario, la limpieza de las instalaciones, el funcionamiento de numerosos equipos y la realización de procedimientos asistenciales.

Asimismo, ha alertado de que los efectos de estos cortes son especialmente graves en servicios que permanecen operativos las 24 horas del día, como la Unidad de Diálisis, el Servicio de Urgencias, la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), los quirófanos y el Hospital de Día.

Según Ingesa, tanto la dirección del Hospital Universitario como la propia institución habían mantenido hasta ahora una actitud de "discreción absoluta" en sus contactos con la Consejería competente en materia de Recursos Hídricos, apelando a la "lealtad institucional". Sin embargo, asegura que la falta de respuesta a los requerimientos oficiales y la ausencia de soluciones han motivado la decisión de hacer pública la situación para que "la ciudadanía conozca la situación y quién es el responsable de la misma".

El organismo ha añadido que la única explicación recibida por parte de la Ciudad Autónoma ha sido la insuficiencia de agua para mantener el abastecimiento durante las 24 horas del día, una justificación que considera "de todo punto inaceptable" tratándose de una infraestructura sanitaria esencial.

Ante esta situación, Ingesa ha reclamado al Gobierno local el cese inmediato de los cortes de agua que afectan al Hospital Universitario y pide que el suministro quede garantizado de forma permanente para preservar la seguridad de los pacientes, de los profesionales sanitarios y el normal funcionamiento de la actividad asistencial.

LA CIUDAD RECHAZA LAS ACUSACIONES

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Daniel Ventura, ha negado que la Ciudad sea responsable de la situación denunciada por Ingesa y anunció que durante esta semana se han suministrado varias cubas de agua al Hospital Universitario para evitar problemas de abastecimiento.

Ventura ha explicado que, tras mantener una conversación con el gerente del hospital, ambas partes han acordado celebrar una reunión técnica para analizar el origen del problema, que, a juicio de la Ciudad Autónoma, "podría deberse a la reducida capacidad del depósito principal del nuevo centro sanitario".

El consejero también ha aprovechado para responsabilizar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) --también dependiente del Gobierno de la Nación-- de la situación, al asegurar que "si hubiera terminado la red de agua, hubiera hecho la línea eléctrica y no hubiera entregado una planta rota", las circunstancias serían diferentes.