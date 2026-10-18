Sofía Acedo reclama "recuperar el control y la autoridad" de España frente a las pretensiones de Marruecos

La diputada nacional del Partido Popular (PP) por Melilla, Sofía Acedo. - PP MELILLA

MELILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del Partido Popular (PP) por Melilla, Sofía Acedo, ha reclamado este domingo que España recupere el control, la autoridad y la confianza dentro y fuera de sus fronteras ante las pretensiones anexionistas de Marruecos, y ha defendido que ese objetivo debe comenzar por Ceuta y Melilla. La parlamentaria, integrante también de la Comisión Ejecutiva Nacional del PP, ha insistido en que las relaciones con el país vecino deben asentarse en el respeto mutuo, la reciprocidad y la defensa de la integridad territorial de ambos Estados.

"Queremos las mejores relaciones con nuestros vecinos y aliados y, por supuesto, con Marruecos", ha señalado Acedo, quien ha advertido de que una buena relación entre países amigos exige que, si España respeta la integridad territorial marroquí, Marruecos haga lo propio con la española. "La amistad nunca puede significar renunciar a defender los intereses de España, y mucho menos convertir a Ceuta y Melilla en moneda de cambio", ha subrayado.

En este contexto, la dirigente popular ha respaldado las propuestas planteadas por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, el pasado 15 de octubre en Bruselas, donde defendió una mayor implicación de las instituciones europeas en la protección de las fronteras españolas y en la respuesta a los desafíos que afrontan las dos ciudades autónomas.

Acedo ha destacado que Feijóo ha anunciado que, si obtiene la confianza mayoritaria de los españoles en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, promoverá una investigación sobre lo sucedido en Ceuta y trasladará sus conclusiones a la Comisión Europea. Entre los asuntos que pretende incluir figura la presencia de fragatas marroquíes en aguas españolas, una cuestión que, según ha recordado, el PP ya ha denunciado.

CEUTA Y MELILLA, PRIORIDAD NACIONAL Y EUROPEA

La diputada ha defendido que ambas ciudades no pueden ser consideradas una cuestión periférica de la política nacional, sino que deben ocupar un lugar prioritario en la agenda de España y de la Unión Europea.

"Nuestras ciudades no son una cuestión periférica de la política nacional. Somos España, somos Europa y somos la frontera sur de la Unión Europea en África", ha afirmado, aludiendo también al discurso pronunciado por el Rey Felipe VI durante su reciente visita a Ceuta y Melilla y a las reivindicaciones que mantienen los presidentes de ambas ciudades, Juan José Imbroda y Juan Jesús Vivas.

Acedo ha recalcado que lo que sucede en las fronteras de las dos ciudades autónomas trasciende el ámbito local, al afectar directamente a la seguridad, la soberanía y la política migratoria tanto de España como del conjunto de Europa.

En esta línea, ha recordado que Feijóo ha propuesto que Ceuta y Melilla cuenten con presencia permanente en el Comité Europeo de las Regiones, así como el despliegue permanente de Frontex y Europol en sus fronteras, con el objetivo de reforzar la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La parlamentaria ha considerado "injusta e insostenible" la limitación de recursos con la que, a su juicio, trabajan los agentes encargados de garantizar la seguridad fronteriza, y ha reclamado una mayor colaboración europea para hacer frente a las dificultades que afrontan ambas ciudades.

Asimismo, ha señalado que el PP defiende recurrir a todos los instrumentos que ofrece la Unión Europea para garantizar el retorno de las más de 10.000 personas que, según los datos citados por la formación, continúan en situación irregular en Ceuta. También ha respaldado la utilización del nuevo Marco Europeo de Respuesta de Emergencias ante situaciones como la vivida el pasado 30 de julio. "De lo que se trata es de tener más presencia europea en nuestras ciudades y más Ceuta y Melilla en Europa", ha resumido.

REGENERACIÓN INSTITUCIONAL Y ESTABILIDAD ECONÓMICA

Más allá de la política fronteriza, Acedo ha explicado que las propuestas del PP forman parte de un proyecto de reconstrucción nacional que contempla el fortalecimiento de las instituciones, la garantía de su independencia y la recuperación de la confianza de los socios europeos.

Según ha expuesto, España debe volver a ser un país fiable en el ámbito internacional y recuperar una voz respetada en Europa, capaz de defender sus intereses con claridad. En ese marco, ha defendido una regeneración institucional que garantice la independencia de las instituciones del Estado y la limpieza de la acción del Gobierno.

La diputada también ha puesto el foco en la dimensión económica y social de las propuestas presentadas por Feijóo en Bruselas. En este ámbito, ha señalado que el líder popular apuesta por evitar recortes en la financiación de las principales políticas europeas y considera que la Unión debe reducir la burocracia sin disminuir los recursos destinados al sector primario, la industria, la tecnología y el resto de actividades productivas. Acedo ha añadido que Feijóo ha defendido igualmente la necesidad de actualizar las pensiones y proteger a los pensionistas.

La dirigente popular ha concluido que el proyecto del PP para España se sustenta en "compromisos claros" relacionados con la seguridad de las fronteras, la defensa de la soberanía, una presencia efectiva de Europa en Ceuta y Melilla, una política exterior basada en el respeto y la reciprocidad, la estabilidad económica, la protección de los sectores productivos y la regeneración institucional. Sofía Acedo ha concluido insistiendo en que España necesita recuperar una política exterior "seria, previsible y basada en la defensa de sus propios intereses".