Somos Melilla afea a ministros de Marruecos de "dinamitar" décadas de confianza con España por afirmaciones anexionistas

Imagen de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla. - GOBIERNO MELILLA

MELILLA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente y diputado local de Somos Melilla, Amín Azmani, ha condenado las recientes declaraciones del ministro marroquí de Equipamiento y Agua y secretario general del partido Istiqlal, Nizar Baraka, en las que volvió a reivindicar Ceuta y Melilla como territorio marroquí, y ha advertido de que la reiteración de este tipo de manifestaciones por parte de miembros del Gobierno de Marruecos está causando un "grave daño" a la confianza construida durante décadas entre ambos países.

Amin Azmani, parlamentario de la oposición en la Asamblea melillense, ha calificado las palabras de Baraka de "absolutamente inaceptables" y ha señalado que ya no puede hablarse de declaraciones "puntuales o aisladas", después de que varios miembros del Ejecutivo marroquí hayan realizado en las últimas semanas manifestaciones similares sobre Ceuta y Melilla.

"Primero fue el ministro de Justicia, después el ministro de Asuntos Islámicos y ahora se suma un nuevo miembro del Gobierno marroquí", ha afirmado el dirigente de Somos Melilla, quien considera que, cuando este tipo de declaraciones se repiten desde distintos ministerios, España no puede seguir tratándolas como "simples opiniones individuales sin importancia".

El presidente de Somos Melilla ha defendido que España y Marruecos han dedicado décadas a construir una relación política, económica y diplomática basada en la cooperación y la confianza entre ambos Estados, por lo que ha reclamado responsabilidad a quienes ocupan cargos en el Gobierno marroquí. En este sentido, ha advertido de que las reivindicaciones sobre la soberanía española perjudican los esfuerzos realizados por Marruecos para proyectarse ante España, Europa y el resto del mundo como un socio "fiable" y "estable".

Azmani también ha considerado contradictorio que Baraka defina a España como un "socio esencial" para Marruecos mientras reivindica como propio un territorio que forma parte de España. "No se puede reclamar una relación estratégica y privilegiada con España y, al mismo tiempo, cuestionar públicamente sus fronteras y su soberanía", ha señalado.

Somos Melilla ha insistido, no obstante, en su apuesta por mantener unas relaciones "estables, maduras y beneficiosas" con Marruecos, especialmente por la posición geográfica de Melilla y los vínculos humanos, sociales y económicos existentes entre ambos países. Azmani ha subrayado que esta voluntad de cooperación no debe confundirse con guardar silencio ante las reivindicaciones de Ceuta o Melilla por parte de responsables del Gobierno marroquí.

RESPUESTA INSTITUCIONAL

Por otro lado, Azmani ha reclamado una respuesta institucional "firme y unitaria" desde Melilla y ha pedido al Gobierno de la Ciudad Autónoma que lleve "lo antes posible" al Pleno de la Asamblea el texto acordado por la "inmensa mayoría" de los grupos políticos en apoyo a Ceuta.

El dirigente de Somos Melilla considera especialmente importante que la Asamblea melillense traslade un mensaje de solidaridad con Ceuta y de defensa conjunta de la soberanía española de ambas ciudades.

"Existe un texto que cuenta con un respaldo muy amplio de la Asamblea y no hay ninguna razón para retrasarlo. Pedimos al Gobierno que lo lleve cuanto antes a Pleno, que se vote y que Melilla hable con una sola voz en apoyo a Ceuta y en defensa de nuestras dos ciudades", ha reclamado.

Azmani ha defendido finalmente que, ante cuestiones relacionadas con la soberanía, las fuerzas políticas melillenses deben ser capaces de situar los intereses de la ciudad por encima de sus diferencias partidistas.