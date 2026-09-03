Susana Díaz pide "escuchar" a quienes "masivamente" se movilizaron por Ceuta y "autocrítica" por "errores" del Gobierno

Archivo - La senadora socialista Susana Díaz comparece en el Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La senadora socialista andaluza y expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz ha defendido este jueves que "hay que escuchar" a quienes este pasado miércoles se movilizaron "masivamente" en solidaridad con Ceuta por la crisis que vive la ciudad autónoma tras la llegada masiva de miles de inmigrantes a finales del mes de julio, así como ha considerado que por parte del Gobierno de España se debería hacer "autocrítica", porque se ha llegado "tarde" y se han cometido "muchos errores" en este asunto.

Son comentarios, recogidos por Europa Press, que ha realizado quien fuera también secretaria general del PSOE andaluz durante su colaboración en el programa 'Por fin' de Onda Cero, al día siguiente de las movilizaciones que se celebraron este miércoles ante ayuntamientos de toda España auspiciadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que preside la alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo (PP).

Aunque el PSOE se desmarcó de esa convocatoria de movilizaciones, al entender que estaban instrumentalizadas por el PP y convocadas por la dirección de la FEMP sin consenso con otros partidos políticos, Susana Díaz ha señalado que en ellas había "miles de socialistas", y ha advertido de que "la gente está harta".

La senadora socialista ha señalado que su "respeto y lealtad" al PSOE, "malentendida en algunas ocasiones", no le impide "reconocer una realidad", que su "compromiso con España es superior a cualquier interés del PSOE", y cree que, "en el caso de Ceuta, hemos llegado tarde y con muchos errores".

Seguidamente, ha opinado que, "seguramente", si la intervención que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado este jueves en el Congreso de los Diputados, la "llega a hacer en el minuto uno en Ceuta, se hubieran entendido mejor las cosas, y el clima de desasosiego, de desesperanza, e incluso de crispación que estamos viviendo ya en las calles sería menor".

Al hilo, ha señalado que "hay que escuchar" a quienes este miércoles salieron "masivamente a la calle", porque los ciudadanos tienen "dos maneras de manifestar lo que sienten, con el voto o con su presencia en concentraciones, manifestaciones de distintas índole, y ayer (este miércoles) lo que sintieron es eso, que en Ceuta hemos llegado tarde".

Además, Susana Díaz ha opinado que "han sobrado en estos días declaraciones desafortunadas", como en relación a "la Jefatura del Estado", y al querer "sacar pecho" mientras "miles de personas lo están pasando mal, sin alimentos, sin higiene", y hay "niños en situación de desamparo, menores sufriendo agresiones, y un pueblo como el de Ceuta que ha dado ejemplo de civismo y que está ya desbordado", ha agregado.

La expresidenta andaluza ha considerado que por parte del Gobierno de Pedro Sánchez "tenía que haber habido una llamada al líder de la oposición para forzarlo en ese gesto de generosidad de que España está por delante de los intereses de los partidos", y que "tenía que haber habido una coordinación más silenciosa, con menos ruido, pero más efectiva, en este caso, con el Gobierno de Ceuta" que preside Juan Vivas, que es "de la gente con la que se puede hablar" dentro del PP, según ha opinado Susana Díaz.

TEME UN POSIBLE "ESTALLIDO SOCIAL" EN CEUTA

La senadora y expresidenta de la Junta también ha advertido de que la resolución de la crisis de Ceuta "no va a ser cuestión de días", sino que "quedan semanas" por delante, y "el proceso de retorno de los miles de inmigrantes, mayores y menores, que en este momento están en las calles de Ceuta, necesita más agilidad administrativa, más agilidad política y más medios".

"Y si todo esto no va a una velocidad superior a lo que ya hemos vivido en un mes, lo lógico y normal es que el cansancio, la agitación, la tensión, vaya en aumento, y en cualquier momento podemos tener un estallido social, incluso situaciones mucho más dramáticas de las que hemos vivido", ha continuado Susana Díaz antes de apostillar que ha hablado "con muchos ciudadanos" y ve que "la gente está harta y ya no puede más", porque "lo que han vivido en Ceuta ha sido muy duro".

Ha añadido que la gente necesita "saber la verdad" al hilo de "lo que se está investigando en la Audiencia Nacional", y "realmente qué avisos hubo, a quién llegaron esos avisos, qué se hizo" con ellos, "si fue suficiente" o no.

POSIBLE EXIGENCIA DE "RESPONSABILIDADES" Y EL PAPEL DE MARRUECOS

"Y cuando sepamos la verdad, si se hizo lo suficiente, bien, pero si no se hizo habrá que asumir responsabilidades", e "incluso tendrá que haber dimisiones de quienes, conociendo lo que se conoció, se actuó o no se actuó", ha manifestado Susana Díaz, para quien "esa es la garantía para que en el futuro, cuando esto vuelva a pasar, que puede volver a pasar, y que seguramente volverá a pasar, pues no se vuelva a repetir".

Tras señalar que "todavía hay más incertidumbre, más sombra, más dudas" que certezas, la expresidenta de la Junta ha apuntado que Marruecos, "por acción o por omisión, ha participado evidentemente" en esta crisis, y que eso es "algo que forma parte del consenso de la inmensa mayoría de los españoles".

En esa línea, ha subrayado que el país norteafricano tiene "unos cuerpos de seguridad que conocen como nadie la frontera", y que "cuando tienen que contener los flujos migratorios saben hacerlo, y no pasan 80.000 personas" la frontera si no hay "al menos permisividad por parte de Marruecos", un país, en todo caso, que Susana Díaz entiende que es "un aliado necesario" para España, aunque tenga "intereses distintos" en algunos temas como el relativo a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

"Ellos --en alusión a Marruecos-- no van a renunciar a Ceuta y Melilla, como nosotros no vamos a renunciar a la soberanía de dos ciudades que son tan españolas como el resto de España", ha comentado al respecto Susana Díaz.