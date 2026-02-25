Torres cifra en 1.019 los menores migrantes reubicados y prevé en marzo fin de contingencia en Canarias, Ceuta y Melilla

1063531.1.260.149.20260225143250 El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, este miércoles en Ceuta - Antonio Sempere - Europa Press

CEUTA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado este miércoles en Ceuta de que un total de 1.019 menores extranjeros no acompañados han sido ya reubicados desde Canarias, Ceuta y Melilla al resto del territorio nacional, en aplicación de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería y tras el fallo del Tribunal Supremo relativo a solicitantes de asilo.

Torres ha comparecido ante la prensa a las 12,00 horas, tras presidir desde la ciudad autónoma una reunión de coordinación sobre el reparto de menores en la que han participado representantes de los ministerios de Inclusión e Infancia, los delegados del Gobierno en Canarias, Ceuta y Melilla y responsables de Política Territorial, incluido el secretario de Estado.

La cita de este miércoles se enmarca dentro de una ronda de visitas a las zonas afectadas por la contingencia migratoria que comenzó en enero en Canarias y continuará en marzo en Melilla. Para entonces, el ministro espera que la sobreocupación en los territorios con mayor presión migratoria se haya controlado.

"En marzo podemos llegar a que esa contingencia migratoria en algunos lugares deje de estar ya activa", ha pronosticado este miércoles ante la prensa.

El ministro ha mantenido a primera hora de la mañana un encuentro con el presidente de la ciudad, Juan Vivas (PP), que le ha reiterado su apoyo en las políticas de reubicación de menores. A continuación, Torres ha participado en la toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.

En su comparecencia, para la que se ha servido de diapositivas que mostraban gráficas para detallar la evolución del reparto de menores, el ministro ha indicado que las 1.019 reubicaciones se han realizado "con normalidad, respetando la convivencia y sin problemas de ningún tipo". Torres ha defendido que se trata de "un hito en defensa de los derechos humanos" que debería consolidarse con carácter permanente, "al margen del gobierno que esté en España".

EL REPARTO

Por territorios, el ministro ha expuesto que en Canarias el Gobierno central culminó 671 expedientes, de los que -según datos oficiosos- la comunidad ha ejecutado 202 reubicaciones, en torno al 30%. En Ceuta, de 448 expedientes completados por el Estado, la ciudad ha materializado 320 traslados (71%), mientras que en Melilla se han ejecutado 57 de 66 expedientes (cerca del 86%).

En cuanto a los solicitantes de asilo en Canarias, ha señalado que 440 menores ya han sido trasladados a la península, mientras que otros permanecen en el archipiélago por razones de arraigo o en recursos alternativos.

Torres ha detallado que el Real Decreto-ley 2/2025 articula dos mecanismos. El primero, conocido como procedimiento "exprés" (artículo 5), permite acortar plazos para menores llegados tras el verano pasado, al no existir arraigo previo. El segundo, recogido en la disposición adicional primera, establece un plazo de un año para reubicar a quienes ya se encontraban en los territorios antes de declararse la situación de contingencia.

En este último caso, ha destacado que el decreto exige a las comunidades remitir los expedientes con cuatro meses de antelación para garantizar la tramitación, dado que los plazos -incluida la intervención de Fiscalía y la audiencia al menor- son más amplios.

Además, ha mencionado el fallo del Tribunal Supremo que obligó a aliviar la situación de hacinamiento de menores solicitantes de asilo en Canarias, lo que ha permitido su traslado a recursos en la península.

El ministro ha recordado que la reforma salió adelante en el Congreso sin el apoyo del Partido Popular ni de Vox y ha pedido a ambas formaciones que "reflexionen" y respalden una medida que considera de justicia y acorde al interés superior del menor.

El canario ha criticado los recursos y obstáculos planteados por gobiernos autonómicos del PP y ha citado expresamente a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al aludir a la oposición a la apertura de determinados recursos de acogida.

Torres ha defendido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha antepuesto" la defensa de los derechos humanos a posibles costes electorales y sostuvo que los ciclos migratorios "permanecen, aunque cambien las rutas", por lo que abogó por respuestas estructurales y solidarias.

Sobre la reunión mantenida con Juan Vivas, el ministro ha dicho que el presidente ceutí expresó su satisfacción por el grado de cumplimiento del plan integral para la ciudad -vigente hasta 2026, con medidas hasta 2030- y agradeció la modificación del artículo 35, que ya había respaldado públicamente.

También han abordado cuestiones como bonificaciones a la Seguridad Social y la posible cesión de suelos de titularidad estatal para vivienda, asunto sobre el que Torres se comprometió a trasladar las peticiones al Ministerio de Defensa y a coordinarse con Hacienda.

El ministro ha insistido en que la reubicación de más de un millar de menores "no había ocurrido nunca en la historia del país" y ha concluido con un llamamiento a mantener el sistema: "Estamos hablando de niños y niñas que llegan solos. La pregunta es si merece la pena defender una medida que les garantiza escolarización y condiciones dignas. La respuesta, para este Gobierno, es sí".