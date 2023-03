Vivas, líder del PP de Ceuta, descarta pactar con Vox si gana sin mayoría absoluta: "No es bueno para la ciudad"

CEUTA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ceuta y del PP regional, Juan Vivas, ha descartado radicalmente cualquier posibilidad de entenderse con Vox tras los comicios municipales del 28 de mayo si ganara pero necesitara acuerdos para gobernar. "No vamos a pactar con Vox porque no es bueno para Ceuta: salimos a ganar y nuestro objetivo es la mayoría absoluta", ha dicho tras dejar claro que tampoco optará a la Presidencia de la Ciudad si la suya no es la lista más votada o no mejora sus resultados de 2019, cuando obtuvo nueve de los 25 diputados de la Asamblea autonómica.

"Si no somos la lista más votada, yo no estaré aquí para contarlo porque entenderé que no lo merezco", ha advertido Vivas en rueda de prensa sobre si apoyaría al PSOE en el caso de que los socialistas ganasen las elecciones o juntos pudiesen volver a formar una mayoría estable.

El PP ha gobernado esta legislatura en minoría con apoyos puntuales del PSOE en 2019 y desde finales de 2020 hasta ahora para sacar adelante los Presupuestos Generales de la Ciudad de cada año o aprobar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ceuta, entre otros documentos.

Las cuentas de 2020 las aprobó con los de Abascal, pero su acuerdo no duró ni 12 meses porque, según Vivas, sus exigencias ponían en peligro la convivencia intercultural local, más desde la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando empezaron a referirse a los españoles musulmanes, el 50% de la población local, como "quintacolumnistas" del país vecino.

El líder del PP ceutí se ha congratulado porque la consolidación del sector digital en la ciudad, con más de 50 empresas radicadas, sobre todo dedicadas al juego en línea, prueba que "hemos superado el momento más difícil de la historia reciente de nuestra ciudad, que ha salido reforzada de tan duro trance, más protegida y con mejores expectativas de estabilidad y desarrollo".

"No es utópico pensar en un nuevo modelo económico verde, azul e inteligente", ha señalado Vivas, que ha recordado que desde 2001, cuando accedió a la Presidencia de la Ciudad, el número de afiliados a la Seguridad Social ha aumentado "casi un 50%" pese a la desaparición del denominado comercio atípico transfronterizo.

ADUANA COMERCIAL "EN 2023"

Preguntado por la apertura de la aduana comercial con Marruecos anunciada para enero, Vivas ha renovado su "absoluta lealtad" con el Gobierno de la Nación en todo lo que tiene que ver con las relaciones con Marruecos. "Esperamos que la exigencia de visado se establezca de manera permanente porque está teniendo consecuencias positivas", ha dicho sobre el tránsito de personas.

En relación con el de mercancías ha apuntado que "en mi última conversación con el ministro de Asuntos Exteriores --José Manuel Albares-- este me pidió un margen de tiempo para culminar el objetivo de la aduana, que considera prioritario, y estamos dándolo con sentido de la responsabilidad".

"Espero que finalmente se alcance el objetivo y que a lo largo de 2023 podamos tener una aduana comercial sin restricciones, que funcione de manera convencional con los estándares internacionales sin más restricciones que las derivadas de la ley y las capacidades logísticas, así como que se aplique el régimen de viajeros de manera recíproca", ha concretado.