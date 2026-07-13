Vivas (PP) se desmarca de las palabras de Rajoy sobre la selección francesa: "La etnia no determina la nacionalidad"

Archivo - El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Imagen de archivo. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

CEUTA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, se ha desmarcado este lunes de las declaraciones realizadas por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol y ha asegurado que no las ha compartido al considerar que la nacionalidad "no está determinada por la cultura ni por la etnia".

Vivas ha fijado su posición y ha reconocido el "profundo respeto" que ha mantenido hacia Rajoy, aunque ha precisado que en esta ocasión ha discrepado de sus manifestaciones.

"Le tengo un profundo respeto al presidente Rajoy. De corazón digo que no me gustaría llevarle la contraria en nada, pero en esta ocasión tengo que decir que no comparto sus declaraciones", ha afirmado.

El presidente ceutí ha defendido que la nacionalidad no ha dependido del origen étnico o cultural de las personas y ha sostenido que todos los integrantes de la selección francesa han sido franceses con independencia de su procedencia o de sus creencias religiosas.

"Creo que la nacionalidad no está determinada por la cultura ni por la etnia. Todos los jugadores de la selección francesa son franceses, como también creo que todos los jugadores de la selección española son españoles, recen como recen y se llamen como se llamen", ha señalado.

Vivas se ha pronunciado después de que el secretario general de Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, le haya reclamado públicamente que fijara una posición sobre las palabras del también dirigente del Partido Popular.

El líder de la formación localista ha calificado las declaraciones de Rajoy de "racismo sin filtros" y ha instado al presidente de la Ciudad a aclarar si las compartía o se distanciaba de ellas.

Mustafa ha sostenido que las manifestaciones del expresidente del Gobierno se han enmarcado en una línea de discurso que, a su juicio, también han mantenido otros referentes del Partido Popular. En ese contexto, ha recordado anteriores declaraciones del expresidente del Gobierno José María Aznar sobre inmigración y ha considerado que ambas respondían a una misma concepción de la identidad nacional.

En una publicación difundida en su perfil de Facebook, el dirigente de Ceuta Ya! ha afirmado que las palabras de Rajoy trasladaban la idea de que "como los jugadores de la selección francesa son negros, no hay ningún francés en la selección", una interpretación que ha rechazado por considerar que resultaba incompatible con una concepción plural de la ciudadanía.

El localista ha criticado lo que ha definido como la "prioridad nacional" del Partido Popular y ha asegurado que ese planteamiento implicaba que una persona no podía ser considerada europea si no era "blanca y católica".