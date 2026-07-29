Vivas urge a reformar la Ley de Extranjería para afrontar la crisis migratoria tras recibir 1.500 a nado en una semana

Archivo - El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en Madrid en una imagen de archivo - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

CEUTA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ceuta ha elaborado una propuesta de actuación frente a la "crisis migratoria", como la ha calificado el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, tras la entrada en una semana de más de 1.500 migrantes, entre adultos y menores, a nado en la ciudad.

Para tapar el coladero en el que se ha convertido el mar ceutí desde que la Guardia Civil tiene prohibido devolver en caliente a los inmigrantes que intercepta a nado, el Ejecutivo ceutí plantea dos vías: abordar la emergencia de manera inmediata por medio de cinco medidas y sentar las bases para prevenir situaciones de esta naturaleza en el futuro.

Entre las acciones de urgencia sugieren modificar cuanto antes la Ley de Extranjería para recuperar la figura del rechazo en frontera, iniciar traslados de adultos y menores a otras comunidades autónomas, reforzar los medios materiales y humanos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad e intensificar la colaboración con las autoridades marroquíes para que contengan las entradas irregulares.

El presidente de Ceuta ha manifestado la necesidad de establecer un "mando único" para, "de manera eficaz y ágil, coordinar la crisis". El popular ha asegurado que no conocen aún la fórmula para ponerlo en práctica, pero ha pedido que, en colaboración con el Gobierno nacional, se busque "una forma jurídica adecuada para hacerlo viable".

Vivas ha confesado su deseo de que los grupos parlamentarios en el Congreso "se pongan de acuerdo" ante "un asunto de Estado", que "requiere de reacciones acordes". En especial, espera que alcancen un consenso cuanto antes para reformar la Ley de Extranjería.

UNA CRISIS SIMILAR A MAYO DE 2021

El presidente de Ceuta ha advertido de que, si no se aplican cuanto antes unas "medidas adecuadas y proporcionales a la dimensión del problema" y se mantiene "la intensidad del flujo de entrada", "en breve" Ceuta alcanzará cifras "parecidas a las que hubo en mayo de 2021", cuando entraron en la ciudad más de 10.000 extranjeros procedentes de Marruecos.

Según ha detallado, en la actualidad se están registrando jornadas con más de 200 entradas diarias, mientras que los recursos de acogida permanecen saturados. En el caso de los menores extranjeros no acompañados, ha cifrado la sobreocupación en un 1.600 % respecto a la capacidad ordinaria prevista.

El presidente también ha destacado el impacto humano de la situación y ha recordado que en los últimos doce meses se han recuperado alrededor de 60 cadáveres en el mar, un dato que ha calificado como el más "grave y doloroso" de la actual crisis.

Entre las medidas de emergencia, el Gobierno plantea habilitar recursos extraordinarios para aliviar el colapso de los centros de acogida y acelerar las salidas de migrantes de la ciudad mediante los mecanismos previstos por la legislación.

Vivas ha reclamado activar los recursos financieros contemplados para situaciones de contingencia migratoria, reforzar los efectivos policiales y los medios destinados al control fronterizo e intensificar la cooperación con Marruecos para reducir la presión migratoria.

Uno de los principales planteamientos del Ejecutivo pasa por modificar la Ley de Extranjería para recuperar el mecanismo de rechazo en frontera de las personas interceptadas cuando intentan acceder a Ceuta por vía marítima. Vivas ha explicado que la reciente interpretación del Tribunal Supremo ha dejado sin efecto esa posibilidad y ha defendido una reforma legal que permita volver a aplicarla.

A su juicio, recuperar este instrumento no solo contribuiría a reducir la presión sobre los recursos de acogida, sino que tendría un efecto disuasorio que evitaría que más personas arriesgaran su vida intentando alcanzar la ciudad a nado. "Si alguien sabe que si llega por vía marítima va a ser rechazado de manera inmediata, no lo intenta. Y si no lo intenta, no se juega la vida", ha argumentado.

Junto a estas actuaciones, el Gobierno considera necesario estudiar la creación de un "mando único" con capacidad para coordinar la respuesta de todas las administraciones implicadas. Aunque ha reconocido que todavía no existe una fórmula jurídica definida para implantarlo, Vivas ha defendido que una crisis de estas características requiere un órgano que pueda dirigir y coordinar de forma ágil las actuaciones de los distintos ministerios, la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma.

Preguntado por la posibilidad de haber impulsado antes la reforma de la Ley de Extranjería, tras las primeras resoluciones judiciales contrarias a las devoluciones en caliente por vía marítima, Vivas ha admitido que "se podría haber intentado modificar la ley con anterioridad", si bien ha recordado las dificultades existentes para alcanzar acuerdos parlamentarios en el actual contexto político. Aun así, ha defendido que el momento actual exige consenso entre las principales fuerzas políticas al tratarse, en su opinión, de "un asunto de Estado".

Respecto a la situación de los migrantes adultos que permanecen fuera del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), el presidente ha confirmado que la Delegación del Gobierno trabaja en la localización de espacios extraordinarios de acogida para hacer frente a la saturación existente, aunque ha precisado que todavía no se ha concretado su ubicación.