Vox cuestiona la condecoración de Felipe VI a "un símbolo de cultura marroquí en Ceuta"

CEUTA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Asamblea de Ceuta, Carlos Verdejo, ha cuestionado en el pleno de hoy la decisión de condecorar con la medalla de la Orden del Mérito Civil, impuesta por el Rey de España, al presidente de la Asociación Cultural Al Idrissis, Abdelkader Chaib Haddu. Para Verdejo, el homenajeado es "un símbolo de la cultura marroquí en Ceuta" y su elección no es consecuencia de la voluntad de Felipe VI.

Para celebrar el décimo aniversario de la coronación de Felipe VI como Rey de España, el monarca condecoró a 19 ciudadanos procedentes de cada comunidad autónoma, así como de Ceuta y Melilla. Personas distinguidas por "su comportamiento ejemplar", que este miércoles, en el seno del Pleno de la Asamblea de Ceuta, el diputado de Vox, ha cuestionado en lo que se refiere al condecorado de la ciudad autónoma.

"Estoy seguro de que el Rey no comparte la ley de amnistía, aunque la ha tenido que firmar, como estoy seguro de que no estaría de acuerdo con que esta medalla vaya a esta persona", ha esbozado el diputado, quien ha continuado sugiriendo que la elección de Chaib fue impuesta "por alguien de Ceuta con intenciones políticas", "Juan Vivas (PP) o el PSOE".

Verdejo ha acusado al presidente de Ceuta y de la Asamblea, Juan Vivas, de "utilizar a Chaib" para "hacer marketing mediático en los medios de comunicación sobre su multiculturalidad y las supuestas cuatro culturas". Aunque no le correspondía responder, Vivas ha intervenido para aclarar que él no propuso a Chaib y que, de hecho, fue informado sobre su elección gracias al propio condecorado.

"Chaib me llamó para decirme que se lo habían comunicado desde la Casa Real, y me llenó de satisfacción que un ceutí recibiera esa medalla. Si usted pone en duda las comunicaciones de la Casa Real, allá usted. Yo las respeto muchísimo", ha expresado, para insistir a continuación en el "orgullo" que supuso para él que Chaib recibiera la distinción". "Y no distingo si es cristiano, musulmán, hindú o judío. Es ceutí y español", ha añadido.

La Casa Real informó de que el homenaje a Abdelkader Chaib se debía a su labor como presidente de la Asociación Cultural Al Idrissis, la cual describió la institución como una "centrada en el intercambio entre las gentes de las cuatro culturas. Basada en teatro, música y enseñanza de lengua árabe".

Para Verdejo, la asociación "no es multicultural", sino que se dedica a "hacer propaganda de la cultura marroquí". "Según Vivas, con esa medalla se fomenta la cultura, pero se le olvidó decir qué cultura. La de Marruecos", ha afeado al presidente, a quien ha calificado como "el político que más favores ha hecho a Marruecos en la historia de Ceuta", además de reprocharle ser "del PP solo por las siglas, pero de ideología socialista y de intereses marroquíes".

Ha aprovechado el diputado de Vox para recriminar al Gobierno la subvención "de 70.000 euros" otorgada en 2023 a Al Idrissis. "Vivas financia que la cultura de Ceuta se parezca más a la de Marruecos. Al Idrissis es unicultural, solo fomenta una cultura", ha espetado. Ha apoyado sus críticas en algunas de las actividades que realiza la asociación: "Recitaciones del Corán, conciertos de música marroquí, ruptura del ayuno del Ramadán, función teatral por Ramadán, pero, ¿en castellano, para que todas las culturas lo podamos entender?".

"Que el Rey dé una medalla a Al Idrissis por la interculturalidad es falso", ha insistido. Por su parte, la portavoz del Partido Popular, Kissy Chandiramani, encargada de defender la réplica al diputado, ha comenzado exigiendo a Verdejo "que respete al Rey y a la Casa Real". "¿Cómo puede decir que el Rey concede una medalla de tal importancia sin saber a quién se la da?", ha reprendido al de Vox.

Chandiramani ha defendido la labor de Chaib y Al Idrissis recordando algunos de los servicios culturales que prestan "para todas las personas". Entre ellos, una biblioteca pública, clases de apoyo escolar, interculturalidad en la Educación Infantil, talleres de creatividad, teatro, música o clases de árabe estándar. "¿Qué tiene que ver dar clases de árabe o escuchar música árabe con marroquinizar?", ha cuestionado la portavoz.

"Me siento muy orgullosa de la distinción concedida a Chaib. Muy orgullosa de ser ceutí y compartir espacios con personas como Chaib, y ojalá tuviéramos muchos señores como Chaib en Ceuta", ha concluido Chandiramani.