Vox Melilla pide clases de español para alumnos que no conocen bien el idioma “para no retrasar” al resto de estudiantes

Vox Melilla ha instado al Gobierno de Melilla (CPM, PSOE y Cs) a diseñar cursos de aprendizaje y refuerzo de lengua castellana para niños y jóvenes con problemas de comprensión del español "para no retrasar" al resto de alumnos que sí conocen el idioma y para "evitar el sobresfuerzo" que supone esta situación para el profesorado en el desarrollo de sus clases.

Su coordinador, Jesús Delgado Aboy, ha comunicado que el Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla ha informado que presentará en los próximos días una moción ante la Secretaría General de la Asamblea para que el Gobierno de la ciudad autónoma, a través de las consejerías de Educación, Distritos y Bienestar Social, ponga en marcha, coincidiendo con el inicio del curso académico 2019-2020, "una serie de cursos de aprendizaje y refuerzo de la lengua castellana, entre niños y jóvenes que estén dentro del sistema educativo español".

La razón de esta moción, ha explicado el portavoz de Vox en la Asamblea, Jesús Delgado, "está muy relacionada con los problemas que acarrea en numerosas aulas de los diferentes centros escolares de la ciudad, sean del ciclo que sean, que haya alumnos que no hablan ni entienden el castellano a la perfección".

Vox ha destacado que se trata de un hecho que "ha sido denunciado en numerosas ocasiones por los sindicatos de educación" y que les supone a los docentes "un sobresfuerzo en su trabajo" para poder impartir las clases con "un mínimo de normalidad".

Delgado ha recordado que la ciudad autónoma tiene abierta una red de ludotecas que perfectamente pudrían servir para esos cometidos, "toda vez que la concepción de las mismas fue dar refuerzo y apoyo escolar a niños de diferentes barriadas de la ciudad, tuviesen éstos o no problemas de compresión de nuestra lengua".

Para poder llevar a cabo esta propuesta, y que ésta sea obligatoria, es decir, como ha remarcado Delgado, "que esos alumnos vayan a los cursos", desde Vox Melilla se instará al Gobierno de Melilla a que suscriba los acuerdos que sean necesarios con la Dirección Provincial del Ministerio de Educación para "que se habilite una fórmula con la que obligar a esos alumnos con problemas de compresión y habla de la lengua española a que acudan a las mismas", ya que, como ellos han afirmado, esas clases "no pueden ser declaradas lectivas".

Delgado está convencido que dentro de las limitadas competencias que en materia de educación tiene el Gobierno de Melilla, "a través de esta medida se puede contribuir, de un lado, a mejorar la formación de todos los alumnos de los diferentes centros educativos, que a lo mejor no progresan debidamente por problemas con el lenguaje, y en segundo lugar, a que aquellos que no tienen problemas de comprensión no se vean retrasados en sus estudios por tener compañeros a los que las cosas no se les pueden explicar del mismo modo".