Antonio Dechent se alegra de no haber trabajado con Rodolfo Sancho... así nos lo ha explicado

MADRID, 31 Ago. (CHANCE) -

El caso de Daniel Sancho ha acaparado los titulares en la prensa y lo cierto es que son muchos los rostros conocidos de este país los que han lanzado mensajes a la familia del chef, en especial a Rodolfo Sancho... Sin embargo, este jueves nos hemos topado con el primer rostro conocido que se alegra de no haber trabajado con él, por la sencilla razón de que así se libra de comentar lo que le ha sucedido a su hijo.

Antonio Dechent ha acudido a la premier de la obra que protagoniza, 'Hechos y faltas' en el Teatro Pavón de Madrid y ha salido del paso al escuchar el nombre de Rodolfo Sancho asegurando que "no" ha trabajado con él y que "¿es una suerte? Gracias a dios no, quiero decir, para no entrar en esos temas".

Por otro lado, el actor nos ha hablado de lo mucho que aprende de la gente joven "Soy un poco vampiro me interesa la gente joven y ña que trabaja desde otro sitio, Juan es muy concienzudo, trabaja desde el interior qué he aprendido de él, a calmarme un poco, porque yo entre otras cosas así a llegar al profundidad del asunto, eso lo hago yo mucho, en audiovisual por ejemplo, creo que soy una persona que más cortometraje ha hecho en el mundo y más oportunidades le ha dado a la gente que empieza, precisamente por eso para descubrir cosas nuevas, lo otro ya me lo sé".

De este modo, el intérprete ha alabado la labor de su compañero Juan Grandnetti y también ha tenido palabras para Ángeles Martín a quien considera "una mujer que pisa tablas estupendamente de toda la vida y el gran descubrimiento de esta función va a ser Juan, que tiene un bagaje interior que le permite afrontar cualquier cosa, a parte es una debilidad especial porque estamos haciendo en esta obra la extraña pareja los personajes son totalmente diferentes y los llevamos a un límite que funciona bastante bien".

