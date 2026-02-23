Lista completa de ganadores de los Premios BAFTA 2026. 'Una batalla tras otra', triunfadora de la noche

Andy Jurgensen, Leonardo DiCaprio,Teyana Taylor, Paul Thomas Anderson, Sara Murphy, Chase Infiniti, Benicio del Toro, Cassandra Kulukundis, and Michael Bauman pose with the BAFTA awards for 'One Battle After Another' - IAN WEST

MADRID, 23 Feb. (CHANCE) -

En plena temporada de premios cinematográficos, y antes de la gala de los Goya que se celebrará el próximo 28 de febrero en Barcelona, y de los Oscar de Hollywood que tendrán lugar el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, el Royal Albert Hall -a orillas del Río Támesis de Londres- se ha convertido en el icónico escenario que ha acogido este domingo 22 de febrero la gran fiesta del cine británico, los BAFTA 2026.

Con la presencia sorpresa de los Príncipes de Gales, Guillermo y Kate Middleton -deslumbrante con un espectacular diseño de Gucci en diferentes tonos de rosa- que han reafirmado su apoyo incondicional al sector a pesar del complicado trance que vive la Familia Real por la reciente detención del expríncipe Andrés, han sido incontables las celebrities que han desfilado por la alfombra roja del icónico teatro londinense: Kate Hudson, Leonardo Dicaprio, Alicia Vikander, Emma Stone, Kerry Washington, Timothee Chalamet, Glenn Close, Maggie Gyllenhaal, Cillian Murphy, o Wagner Moura, además del director español de 'Sirat' -nominada a Mejor Película de habla no inglesa- Oliver Laxe, en una noche inolvidable en la que 'Una batalla tras otra' se convirtió en la gran triunfadora al hacerse con seis premios. El listado completo de ganadores de la 79ª edición de los BAFTA, ¡a continuación!

Uno de los galardones más especiales de la gala ha sido para Dame Donna Langley, presidenta de NBC Universal Entertainment ha recibido el premio BAFTA Fellowship, equivalente al Goya de Honor, de manos del Príncipe Guillermo.

Mejor película:

- Hamnet

- Marty Supreme

- Una batalla tras otra

- Valor Sentimental

- Los Pecadores

Mejor película británica:

- 28 años después

- La balada de la isla

- Bridget Jones: loca por él

- Die My Love

- H de halcón

- Hamnet

- Incontrolable (I swear)

- Mr. Burton

- Pillion

- Steve

Mejor dirección

- Yorgos Lanthimos (Bugonia)

- Chloé Zhao (Hamnet)

- Josh Safdie (Marty Supreme)

- Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)

- Joachim Trier (Valor sentimental)

- Ryan Coogler (Los pecadores)

Mejor actriz protagonista

- Jessie Buckley, por Hamnet

- Rose Byrne, por Si pudiera, te daría una patada

- Kate Hudson, por Song Sung Blue

- Chase Infiniti, por Una batalla tras otra

- Renate Reinsve, por Valor sentimental

- Emma Stone, por Bugonia

Mejor actor protagonista

- Robert Aramayo, por Incontrolable

- Timothée Chalamet, por Marty Supreme

- Leonardo DiCaprio, por Una batalla tras otra

- Ethan Hawke, por Blue Moon

- Michael B Jordan, por Los pecadores (Sinners)

- Jesse Plemons, por Bugonia

Mejor actriz de reparto

- Odessa A'zion, por Marty Supreme

- Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor sentimental

- Wunmi Mosaku, por Los pecadores

- Carey Mulligan, por La balada de la isla

- Teyana Taylor, por Una batalla tras otra

- Emily Watson, por Hamnet

Mejor actor de reparto

- Benicio Del Toro, por Una batalla tras otra

- Jacob Elordi, por Frankenstein

- Paul Mescal, por Hamnet

- Peter Mullan, por Incontrolable (I swear)

- Sean Penn, por Una batalla tras otra

- Stellan Skarsgard, por Valor sentimental

Mejor guion original

- Incontrolable

- Marty Supreme

- El Agente Secreto

- Valor sentimental

- Los pecadores

Mejor guion adaptado

- La balada de la isla

- Bugonia

- Hamnet

- Una batalla tras otra

- Pillion

Premio a la estrella emergente

- Miles Caton

- Chase Infiniti

- Robert Aramayo

- Archie Madekwe

- Posy Sterling

Mejor película de habla no inglesa

- Un simple accidente

- El agente Secreto

- Valor sentimental

- Sirat

- La voz de Hind

Mejor película de animación

- Elio

- Little Amélie

- Zootopia 2

Mejor película infantil y familiar

- Arco

- Boong

- Lilo y Stitch

- Zootopia 2

Mejor casting

- Incontrolable

- Marty Supreme

- Una batalla tras otra

- Valor sentimental

- Los pecadores

Mejor fotografía

- Frankenstein

- Marty Supreme

- Una batalla tras otra

- Los pecadores

- Sueños de trenes

Mejor diseño de vestuario

- Frankenstein

- Hamnet

- Marty Supreme

- Los pecadores

- Wicked: Parte II

Mejor banda sonora

- Bugonia

- Frankenstein

- Los pecadores

- Hamnet

- Una batalla tras otra

Mejores efectos visuales

- Avatar: Fuego y ceniza

- F1

- Frankenstein

- Cómo entrenar a tu dragón

- Laberinto en llamas

Mejor cortometraje británico

- This is Endometriosis

- Welcome Home Freckles

- Magid / Zafar

- Nostalgie

- Terence