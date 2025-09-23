Lucas, de Andy y Lucas, estalla fuera de sí contra el promotor que le reclama 360.000 euros

MADRID, 23 Sep. (CHANCE) -

A dos semanas de despedirse definitivamente de los escenarios con su último concierto junto a su compañero Andy en el Palacio de Vistalegre de Madrid -el próximo 10 de octubre- después de más de 20 años juntos, Lucas de 'Andy y Lucas' vuelve a estar en el ojo del huracán.

Tras sincerarse sobre los complicados momentos que ha vivido por su cambio de imagen después de someterse a una operación de nariz que no salió como debía por no haber respetado las pautas postoperatorias y no cuidarse, y de que la otra mitad del grupo haya confirmado que va a emprender su carrera en solitario -desatando los rumores de mala relación entre ambos-, ahora ha salido a la luz que un promotor musical le reclamaría una cifra millonaria.

Tal y como han revelado este martes en 'Espejo Público', este exrepresentante les habría cerrado 20 fechas de su gira de despedida y, sin causa aparente, Lucas habría roto con él sin pagarle la cantidad que le debería por los conciertos que les consiguió.

La periodista Lorena Vázquez ha asegurado que habría pruebas, audios y un burofax de esta deuda, que ascendería a 6 cifras, y que el responsable sería Lucas y no Andy porque habría sido el gaditano el que habría cerrado todos los conciertos mientras que si compañero figuraría como su empleado.

Además, ha apuntado que la gira de despedida sería una estrategia de marketing, pero que no estaría tan claro que la decisión del grupo sea emprender caminos separados. Una información que ha hecho estallar a Lucas, que ha entrado en directo en el programa presentado por Susanna Griso para responder a las acusaciones: "La gira que se está haciendo es porque, como sabéis, tengo una cardiopatía y no hay ninguna estrategia. El 10 de octubre de termina. Respecto a esta persona, hace un año y medio, después de vender el Wizink Center y algún sitio más, me dice que conoce a una persona a la que me termina presentando y me dice que se va a encargar de la gira, pero no se firma ningún contrato. Es un discotequero, un caradura, de la noche profunda y quien lo va a denunciar soy yo. Me dejó tirado antes de cerrar el Wizink este pedazo de sinvergüenza. Me ha llegado un burofax pidiéndome 360.000 euros y yo le voy a pedir un millón y medio. Me terminaréis pidiendo perdón. Es mentira que me haya cerrado 30 conciertos" ha afirmado fuera de sí.

"Le estáis dando cancha a un sinvergüenza, para que lo sepáis. Es mentira total, que ahora lo voy a denunciar yo, hombre" ha advertido muy nervioso ante las cámaras de Europa Press, dejando claro que es imposible que el expromotor tenga pruebas de que le debe una elevada cantidad económica: "No lo tiene, eso te lo acabas de inventar tú. Además, qué mala leche. Este no tiene vergüenza, es un tío con el que no tengo contrato para nada, se ha inventado todo".

"¿Yo qué deuda tengo? Si yo soy millonario, ¿a mí que me está contando de deuda? Si he vendido 3 millones de discos. Hija, lo siento, suena muy prepotente de cara a la cámara, pero voy al día con Hacienda y voy al día con todo" ha explotado enfadado.

Tan seguro está de lo que dice, que Lucas ha anunciado que va a demandar al promotor y "se lo voy a sacar todo por sinvergüenza que es". "Si el tipo viene para hacer la gira, me deja tirado antes de la gira, no hay nada firmado y coge y se quiere quedar en la gira, pues ya no me vales para nada. Se ha ido el otro equipo y no hay nada firmado, pues ahora me pide que le pague yo toda la gira, que la he hecho yo, ¿eh? Junto con Andy. Ya está, no puedo decir otra cosa" ha zanjado, insistiendo en que no debe nada al promotor musical.

Una polémica de la que Andy está al tanto, ya que como ha dejado claro, su relación con su compañero está "muy bien" y nada hay de cierto en los rumores de tensión y distanciamiento. "En su carrera en solitario le deseo lo mejor, que lo quiero muchísimo y él lo sabe" ha revelado. "Y no quiero hablar más de Andy que luego se malinterpretan las palabras. Ya me he quedado tranquilo. ¡Sinvergüenza!" ha zanjado.

Minutos después, Lucas ha vuelto a salir a la puerta de su casa para volver a pronunciarse sobre el tema del promotor y dejar claro que no es cierto que le deba dinero y explicar cómo surgió su colaboración, y posteriormente su ruptura sin haber firmado ningún contrato: "Este tipo, esta persona hace como cuestión de año y medio, que ya teníamos vendido el Wizin, teníamos vendido ya el Palacio de Deportes de Barcelona, y nos dice, 'tío, yo tengo un tipo que os puede llevar la gira, que tal, que esto, que lo otro'. Todo esto sin tener ningún contrato firmado con él. Viene para casa y dice bueno, 'me voy a hacer cargo de la gira'. Yo llego a un acuerdo con él pero no se firma ningún contrato. Estoy hablando con otro tipo que él me había traido, porque el tipo de al tener información mira, discotequero, cara dura, jovencito, comercial de la noche, un sinverguenza".

"Y ahora soy yo el que lo va a denunciar a él. El tipo quiere sacar cara de algo que no ha hecho nada. Vamos a ver si tú cuando, faltando 30 días para el Wizin, la persona que tú me presentaste que me iba a llevar la gira, me dejó tirada, ¿entonces para que te quiero yo ahora? Si tu lo que has hecho es pesentarme a este. Entonces a partir de ahí le digo, tú sobras en el barco, si no tengo nada firmado contigo. De esto hace un año y medio" ha añadido, sin entender qué cantidad le reclama ahora si los conciertos los han cerrado 'Andy y Lucas' con su manager José Reyes.

De ahí que Lucas se haya reafirmado en su intención de demandar al promotor "por un millón y medio que me debe por calumnias y demás". "El tío está colgado y me puede pedir lo que él quiera, 360.000 euros, pero ese hombre no está diciendo la verdad. Os ha engañado, os ha engañado. Le voy a ganar el juicio y cuando gane el juicio me vas a tener que pedir disculpas" ha sentenciado, asegurando que "es una pena que faltando 4 conciertos nos estéis haciendo esto a nosotros, con la carrera tan bonita, con la gente de la calle que nos quiere muchísimo. Y con eso es con lo que me quedo" ha zanjado muy afectado.