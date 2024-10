Muere Liam Payne, exmiembro de One Direction, tras caer desde el tercer piso de un hotel en Argentina

MADRID, 17 Oct. (CHANCE) -

Dramática noticia la que hemos conocido en torno a las 00.00 hora española. El cantante y compositor británico Liam Payne, exmiembro de la mítica banda One Direction, ha fallecido este miércoles a los 31 años en la capital de Argentina, Buenos Aires, tras precipitarse desde el tercer piso de un conocido hotel situado en la zona de Palermo, según han confirmado los servicios de emergencias bonaerenses.

El director del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) de Buenos Aires, Alberto Crescenti, ha explicado en declaraciones a la cadena de televisión TeleNoticias que los servicios de emergencias tardaron menos de diez minutos en llegar al lugar de los hechos después de recibir un aviso pasadas las 17.00 horas (hora local) y que no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

"Un equipo del SAME comprobó el fallecimiento de este hombre. (...) Presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída. Tuvimos que constatar el fallecimiento", ha señalado, confirmando que el artista habría caído desde el tercer piso -donde estaría su habitación- al patio interno del hotel en el que se encontraba, CasaSur Palermo, en el centro de la ciudad.

Payne, de 31 años, se encontraba en Argentina desde hace varios días con su novia desde 2022, la modelo británica Kate Cassidy, con la que disfrutaba de unas vacaciones en la capital del país tras haber asistido al concierto de su excompañero de banda Niall Horan en Buenos Aires.

El cantante saltó a la fama por ser uno de los componentes de One Direction junto a Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Thomlinson. la banda británico-irlandesa se formó durante el programa The Factor X en 2010 y, durante los 6 años que estuvieron juntos, alcanzaron un éxito sin precedentes marcando a toda una generación.

En 2016 el grupo se tomó una "pausa indefinida" -nunca volverían- tras la que Liam Payne comenzó una carrera en solitario, lanzando temas que combinaban pop, R&B y dance como 'For You', 'Strip That Down' o 'Teardrops'.

Por el momento, ninguno de sus excompañeros en One Direction han reaccionado públicamente a la noticia de su trágico fallecimiento.