Ágatha Ruiz de la Prada rinde un emotivo homenaje a Mario Vargas Llosa tras su fallecimiento

MADRID, 14 Abr. (CHANCE) -

Ágatha Ruiz de la Prada ha sido uno de los primeros rostros conocidos de nuestro país en reaccionar públicamente a la muerte de Mario Vargas Llosa este domingo a los 89 años en su residencia de Lima. Amiga del Nobel peruano, la diseñadora se ha mostrado muy emocionada ante las cámaras de Europa Press: "Qué pena, me acabo de enterar, lo siento en el alma. Lo siento muchísimo porque él siempre se portó fenomenal conmigo y ahora mismo voy a ir al estudio y voy a subir una foto con él" ha expresado afectadísima.

Como nos ha contado, no ha podido hablar todavía con ninguno de los familiares del literato "porque me acabo de enterar hace cinco minutos". "Pero lo siento en el alma porque es uno de los grandes, grandes, grandes. Y además me leí el verano pasado el libro ese de los genios de Bayly y aún me divirtió más. Pero vamos, que le admiro de toda la vida. Un beso muy fuerte" ha añadido, reconociendo que aunque "quiero mucho a Patricia, tampoco estoy tan cerca de la familia" y desconoce por qué su mujer y sus hijos han decidido que su adiós sea en la más estrica intimidad lejos del adiós multitudinario que se esperaba teniendo en cuenta que ha fallecido uno de los escritores más importantes de la historia en lengua castellana. "Se los merece todos" ha concluido Ágatha, esperando que en España se le rinda un homenaje a su altura.

Cambiando de tema, y tras confesar por qué nunca volvería con Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero', la diseñadora ha salido al paso de los rumores de que podría tener una nueva ilusión después de ser pillada por el programa 'Socialité' disfrutando de la noche madrileña muy bien acompañada por un misterioso hombre de pelo canoso: "No se me ha visto muy bien acompañada, se me ha visto con amigos. Ya sabes tú que yo salgo todos los días con amigos" ha asegurado con una sonrisa, dejando claro que no ha vuelto a encontrar el amor tras su ruptura con José Manuel Díaz Patón el pasado febrero.

Minutos después, Ágatha ha rendido su particular homenaje a Vargas Llosa compartiendo un emotivo mensaje en redes sociales en el que ha querido recordar las palabras que el Nobel le dedicó hace años: "Qué pena que se ha muerto un genio de la literatura y un amigo, Mario Vargas Llosa. En el 2013 escribió: “Agatha Ruiz de la Prada ha inventado un mundo lleno de color, de gracia y picardía que tiene algo de cuento de hadas, de la magia del circo y las fantasías de la niñez. Es un mundo joven, alegre, libre, transgresor e intensamente creativo que, nacido en España, ha ido conquistando prestigio en muchos lugares del mundo…”. Gracias siempre Mario" se ha despedido junto a una imagen de ambos de lo más sonrientes.