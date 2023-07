Aitana confiesa, divertida y entre risas, si le gustaría ser madre junto a Sebastián Yatra. ¡El momento!

MADRID, 3 Jul. (CHANCE) -

Tras celebrar su 24 cumpleaños con una romántica escapada a Islandia con Sebastián Yatra, Aitana Ocaña ha reaparecido en un concierto único en el Teatro Eslava de Madrid, 'Los 40 básico Santander'. Un evento que tuvo lugar este jueves y en el que la cantante deslumbró con un espectacular look con el que presumió de una imagen más sexy que nunca; un conjunto de seda de Versace en color morado compuesto por una blusa de escote halter y detalle cut out en la parte frontal, y minifalda a juego que dejó a más de uno literalmente sin palabras.

Un sofisticado y sensual estilismo que ha protagonizado numerosos titulares y que ha eclipsado la espontánea confesión que la artista hizo durante su actuación. Y es que aunque no atendió a la prensa a su paso por el photocall, sí se sinceró con el presentador de 'Los40' Tony Aguilar cuando, tras felicitar a su compañero de profesión Dani Fernández por su próxima paternidad, reveló si le gustaría convertirse en madre.

Espontánea y muy divertida, Aitana ha dejado claro que por el momento no va a seguir los pasos del cantante de 'Te esperaré toda la vida': "Es muy fuerte Dani con un bebé, pero eso es algo que a mí no me va a pasar hasta dentro de muchísimo tiempo, ya que estamos los digo" ha confesado con una gran sonrisa, revelando que sí quiere ser mamá "pero en un futuro". ¡Dale al play y no te pierdas el momento!

