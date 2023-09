Alberto Caballero desvela en qué punto se encuentra la relación con su tío, José Luis Moreno

MADRID, 9 Sep. (CHANCE) -

El equipo entero de 'La que se avecina' se dejaba ver este viernes en el FesTVal de Vitoria promocionando su última temporada. Con una sonrisa en sus rostros, todos ellos recordaban a José Luis Gil, a quien echan mucho de menos, y explicaban que el éxito de este formato es la actualidad que tienen todos los guiones.

Europa Press pudo hablar con uno de los directores, Alberto Caballero, quien aseguraba estar "muy contentos" por esta nueva temporada a pesar de no imaginarse que "en 2023 íbamos a volver para hablar de la misma serie, este festival siempre nos ha tratado con mucho cariño, más no se puede pedir".

Alberto nos desvelaba que no tiene ningún tipo de relación con su tío, José Luis Moreno: "hace tiempo que no tenemos relación por diferencias, lo mismo no el cariño persiste, pero hay veces que las relaciones no son posibles" y aseguraba que "me da pena porque hay una parte emocional que está ahí, que no puedes negar, un primer tramo muy intenso de vida laboral que se la debemos a él".

Consciente del complicado momento por el que está pasando, confía en que todo salga bien: "ahora que esté pasando este momento complicado nos duele, pero no puedes hacer nada, ojalá salga todo bien y resurja".

Muy sincero, Alberto nos explicaba que tiene esperanza en el paso del tiempo para retomar su relación con él: "confío mucho en el plan de vida, no el destino, hay cosas que no puedes controlar en la vida y tienes que confiar un poco en que el curso natural de las cosas funcione".

En cuanto a Rodolfo Sancho, aunque no ha trabajado con él, se solidarizaba con su delicada situación: "no he tenido la suerte, me solidarizo mucho porque me parece de las cosas más terribles que te puede pasar, es uno de los grandes dolores, sumado que es en otro país y lo lamento profundamente porque no le conozco, pero tiene pinta de ser un tío muy majo, le deseo toda la suerte del mundo y que la cosa salga de la mejor forma posible".

Tras convertirse en padre hace un año, Alberto desvelaba cómo ha vivido sus primeros meses de paternidad: "balance estupendo, estoy arrepentido de no haberlo hecho antes, es maravilloso, tiene un año y poquito, ahora es cuando empieza a ser divertido, a hablar, a correr y empiezas a descubrir un mundo nuevo, es una experiencia alucinante".

Con una sonrisa en su rostro, Alberto comentaba en qué punto se encuentra el chiquitín: "ya corriendo se te escapa y hablar, palabras sueltas, pero es que los gestos, sus estados de ánimo, sus decisiones y ya ves que es un ser independiente".

