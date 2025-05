Alejandra Rubio, aclara el motivo de Carlo Costanzia para no coincidir con Yulen Pereira

MADRID, 26 May. (CHANCE) -

Tras la entrevista que dio Carlo Costanzia en 'De Viernes' en la que pidió no coincidir con Yulen Pereira, el presunto padre del hijo que espera su ex, Jeimy Báez, Alejandra se ha pronunciado para aclarar algunas polémicas que han surgido al respecto. En esta ocasión la joven atendía a los micrófonos de Europa Press explicando los motivos por el que el padre de su hijo había evitado coincidir con Yulen en directo durante su última aparición en televisión: "Eso pertenece a su pasado y para qué... creo que las cosas están cerradas. Él lo quiso hacer así y me parece muy bien".

En cuanto a si ella había tenido algo que ver con esa decisión del actor, Alejandra bromeaba: "A ver si pensáis que yo decido toda la vida de los demás, lo que faltaba". Dejando claro que el motivo y la decisión había sido solamente de Carlo Costanzia, la hija de Terelu Campos aprovechaba la oportunidad para hablar del mal carácter que dicen que tiene: "A ver, yo tengo carácter. Eso lo sabéis porque me véis, pero tampoco es una cosa loquísima".