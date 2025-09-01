Alejandra Rubio y Carlo Costanzia no se pierden la fiesta íntima por el 60 cumpleaños de Terelu

MADRID, 1 Sep. (CHANCE) -

Terelu Campos ha cumplido este domingo 31 de agosto 60 años; una cifra redonda que, lejos de celebrar por todo lo alto con una multitudinaria fiesta junto a su familia y amigos, ha optado por festejar en la más estricta intimidad sin la presencia de algunos invitados esperados como su hermana Carmen Borrego, o su sobrino José María Almoguera junto a su novia María 'la jerezana'.

Tras cumplir con sus compromisos profesionales al frente de 'Fiesta' un día más -un programa muy especial, ya que su hija Alejandra Rubio la ha sorprendido entrevistándola en directo en su debut como presentadora, protagonizando una charla íntima en la que ambos se ha sincerado sobre su faceta de madres- Terelu abandonaba las instalaciones de Mediaset con un enorme ramo de flores a modo de regalo por parte de sus compañeros y, a pesar de que minutos antes aseguraba que la celebración de su cumpleaños tendría que esperar, ponía rumbo a la casa de unos amigos para soplar las velas en una velada íntima a la que asistió parte de su círculo más cercano.

Como no podía ser de otra manera, Alejandra y su pareja, Carlo Costanzia, han estado entre los asistentes a la 'fiesta', demostrando una vez más la maravillosa relación que mantienen con la cumpleañera. Muy discreto, el actor ha evitado pronunciarse sobre la felicitación que su madre, Mar Flores, ha dedicado a su 'consuegra' en una fecha tan señalada, aunque sí han confirmado con una gran sonrisa que el motivo de la reunión era celebrar en la intimidad el 60 cumpleaños de la presentadora.

Y aunque ha llamado la atención la ausencia de Carmen Borrego, que nunca se pierde este día tan importante para su hermana, Terelu sí ha estado arropada por amigos como Juan Peña o Raquel Abad, que llegaba a la cena sin la compañía de su marido Kike Calleja tras su marcha a Honduras minutos antes junto al resto de sus compañeros en la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'.

"Estoy bien, bien. Bueno, ha sido un poco desagradable porque no nos gusta despedirnos, pero bien. Como ya tenemos la experiencia anterior... pero bueno" ha confesado la exconcursante de 'Gran Hermano', reconociendo que lo que más va a echar de menos del colaborador es "su humor. Como estamos siempre juntos, pues se hace raro".

Al igual que Raquel, también Juan Peña -que horas antes había sorprendido a Terelu en el plató de 'Fiesta' dedicándole una canción por su cumpleaños- ha tenido unas preciosas palabras para la presentadora: "Son 25 años de amistad sincera, real, de apoyarnos, sobre todo en los malos momentos. Los buenos han sido muchos, pero también los malos. Eso, la amistad es de las cosas más grandes que hay en la vida. Y nada, la he visto muy guapa, muy bien. El reencuentro ha sido espectacular" ha afirmado con una sonrisa.

"Yo le deseo lo más importante en la vida, que es la salud, ¿no? Muchísima salud. La salud, que esté como está ahora, con esa vitalidad, con esa fuerza, con esas ganas de comerse el mundo, de seguir trabajando, luchando. Ojalá siga presentando este programa, que se le da de maravilla todo lo que hace, pero aquí la he visto muy ella me ha recordado mucho a Teresa, a su madre. Le deseo lo mejor, lo mejor. Mucha felicidad" ha expresado emocionado, apuntando que aunque Terelu no piensa en enamorarse está convencido de que "si alguna vez le llega el amor supongo que lo recibirá. Es muy joven todavía, tiene tiempo de enamorarse. Y a seguir disfrutando".