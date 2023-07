Álvaro Falcó, arropado por Isabelle Junot y el resto de familiares en el responso en honor a Marta Chávarri

MADRID, 22 Jul. (CHANCE) -

Desde que se conociera la inesperada noticia del fallecimiento de Marta Chávarri el pasado viernes 21 de julio, la familia ha recibido el apoyo de sus seres queridos y amigos más cercanos, que no dudaron en acercarse hasta el tanatorio para mostrar sus respetos. En estos momentos tan complicados para Álvaro Falcó, todo su entorno ha querido volcarse en la despedida a su madre y no han querido perderse la misa en su honor celebrada en el Tanatorio de La Paz de Tres Cantos. Siempre acompañado por Isabelle Junot, quien no se ha alejado de él en ningún momento, llegaba a las instalaciones con algo de prisa.

Entre los asistentes no podía faltar María Chávarri, quien aparecía acompañada de su hijo Álvaro, al igual que ayer. Sin duda, el joven es un gran apoyo para su madre y ha querido estar presente para honrar a su tía en estos momentos tan delicados. También acudía María Zurita, gran amiga de la familia, quien se mostraba todavía afectada por la pérdida de Marta. De camino a la capilla, siguiendo a Álvaro Falcó y su mujer, pudimos ver a Miriam Lapique y Cari Lapique. También estuvo Veva Fernández Longoria, gran amiga de la familia.

Tras la misa, Veva Fernández Longoria desvelaba cómo había sido el homenaje a Marta Chávarri: "Uf, ¿qué te puedo decir? Muy emocionante". Coincidía con Cari y Miriam Lapique al asegurar que siempre fue una persona excepcional. María Zurita abandonaba el tanatorio desolada y aseguraba que sentía a Marta como parte de su familia. El hijo de la que fuera marquesa de Cubas puede estar muy orgulloso por lo querida que fue su madre, algo que ha quedado plasmado con las muestras de apoyo recibidas en las últimas horas.

Álvaro Falcó e Isabel Chávarri salían a la par del tanatorio. El hijo y la hermana de la fallecida se marchaban rápidamente en sus respectivos coches sin desvelar cómo se encontraban tras dar el último adiós a la fallecida.

