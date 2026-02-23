Álvaro de Marichalar desmiente que esté en la ruina: "No soy rico, me mantengo más o menos"

Archivo - Álvaro de Marichalar asiste a la fiesta de cumpleaños de Mario Sandoval, a 29 de enero de 2026, en Madrid (España). El chef celebra su cumpleaños con una fiesta gastronómica y musical rodeado de amigos - EUROPA PRESS REPORTAJES - Archivo

MADRID, 23 Feb. (CHANCE) -

Álvaro de Marichalar lo ha vuelto a hacer, a pesar del empeño de su hermano, Jaime de Marichalar, por desvincularse de sus palabras sobre la Corona y las memorias de Iñaki Urdangarin, él ha vuelto a pronunciarse públicamente al respecto. En esta ocasión Álvaro protagonizó una conferencia bajo el título 'Rumbo al horizonte azul' en la que habló de la expedición marítima en solitario que está realizando alrededor del mundo. "Yo me voy en abril, y así Dios quiere, ya no vuelvo hasta dentro de 2 o 3 años. Llevo 7 fuera, y ahora me iré otros 2 o 3 años porque tengo que seguir navegando. Cuando empiezas algo en la vida, por mucho que se complique, no tienes que tirar la toalla" reconoció sobre su experiencia.

Recordando el momento en el que le denegaron su visita al buque Juan Sebastián Elcano mientras la princesa Leonor realizaba allí la instrucción, Álvaro dejaba muy claro que esa decisión no dependía de ella: "Ella no tiene ninguna culpa. Ella es una maravilla. Estamos todos muy orgullosos de la princesa Leonor. Una maravilla. El problema fue el comandante que no le dio la gana que subiéramos al Juan Sebastián Elcano y no quiso mi conferencia". Si le tuviera que dar un consejo a la futura reina de España, Álvaro lo tiene muy claro: "Que sea leal a España, a los españoles y a la institución de la monarquía, que es la más importante y más antigua de España, que nos pertenece a todos los españoles. Con lo que, cuando la encarne, que sepa eso como lo sabe muy bien su padre".

Consciente del papel que representa el rey Felipe VI en nuestro país, el que fuera cuñado de su hermana, la infanta Elena, insiste en que bajo su punto de vista está haciendo un buen trabajo a pesar de que ha cometido algún error importante y que debería haber rectificado: "Don Felipe lo está haciendo muy muy bien, es una maravilla, tenemos mucha suerte de tener un rey así. Y bueno, ha tenido algún error".

Cuando le preguntan por las informaciones que se han publicado sobre él y las dificultades económicas que está atravesando, Álvaro deja muy clara su postura: "Yo no soy rico. Soy una persona que me mantengo más o menos. No tengo calefacción en mi casa porque me gusta el frío, no porque no pueda pagar, que bueno, también me ahorro un dinerito. Estoy educado en la renuncia y en el ahorro". Además, aprovechaba la presencia de las cámaras para hablar de cuál es su situación económica en la actualidad tras algunos fracasos profesionales: "Gracias a Dios en la ruina no, me voy manteniendo. Tuve problemas con la última empresa mía de reciclaje de móviles, mi socia me estafó... Son problemas que tienes en la vida, normales, porque a veces ganas y a veces pierdes".

Una vez más, Álvaro insiste en que la decisión de Iñaki Urdangarin de escribir un libro no ha sido acertada: "Creo que se ha equivocado mucho, el exmarido de una infanta de España no tiene nada que decir, no puede decir nada, no puede escribir un libro, tiene que estar discreto para ser leal a sí mismo y a la monarquía". Además, deja muy claro que su hermano Jaime de Maricharlar no se ha enfado con él por sus declaraciones ya que cada uno puede hablar y opinar libremente: "Nadie está enfadado para nada, no hay ninguna persona enfadada. Y yo, como cualquier español, decimos lo que pensamos en libertad, porque para eso vivimos, al menos en teoría, en libertad".