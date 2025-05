Amador Mohedano, el gran ausente en la confirmación de su nieto

MADRID, 25 May. (CHANCE) -

El hijo de Rosario Mohedano y Antonio Tejado vivió un día de lo más especial este sábado al recibir la confirmación rodeado de su familia. Un acto emotivo en el que pudimos ver a los miembros de ambas familias, pero en el que también hubo ausencias, como la de su abuelo materno, Amador Mohedano.

Mucho se ha especulado en los últimos meses sobre el estado de salud en el que se encuentra el hermano de Rocío Jurado, pero lo cierto es que él mismo aclaró todas estas incógnitas en su última entrevista en televisión... por lo que su ausencia no estaría ligada a su salud.

Sin embargo, hay un motivo de peso que podría haber sido la razón para no desplazarse hasta la capital en un día tan especial en su familia: la presencia de su exmujer, Rosa Benito. A pesar de que ha pasado mucho tiempo de su separación, parece que Amador sigue evitando coincidir con ella.

Tras firmar su divorcio, la relación entre ambos ha pasado por altos y bajos, pero recientemente el representante de artistas dejaba claro que no tiene ninguna relación con la madre de sus hijos porque esta le tiene bloqueado. Además, a lo largo de estos últimos años hemos podido ver a Rosa asistir a los aniversarios de Rocío Jurado en Chipiona, incluso a la procesión de la Virgen de Regla, y no coincidir con su exmarido por decisión de este.

Como tantas veces ha confesado el padre de Rosario, el motivo que le llevaría a 'perderse' este tipo de actos es simplemente no coincidir con su exmujer para no provocar tensión en este tipo de encuentros... quizás vuelva a ser este el motivo por el que Amador no se dejó ver este sábado en la confirmación de su nieto.