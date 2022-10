Amor Romeira sobre Gema Aldón: "Ha sido una niña totalmente de 'Hermano mayor'"

MADRID, 15 Oct. (CHANCE) -

Amor Romeira acudía el pasado jueves a la fiesta de cumpleaños de su amiga, Carla Vigo, tras la ruptura sentimental que la sobrina de la Reina Letizia ha sufrido recientemente y como no podía ser de otra manera, la colaboradora de televisión atendía a las cámaras de Europa Press para hablar sobre la actualidad social.

En tono jugoso y bromista, Amor nos asegura que desconoce si es cierto que el CNI le ha estado investigando por su estrecha amistad que mantiene con Carla: "Estoy tranquila porque si es así saben mis intenciones, como son, que soy la persona que más la protege, que incluso más le echa la bronca si me han investigado me quedo tranquila, tienen que saber que soy pro-Letizia".

La cantante sigue defendiendo de forma acérrima a su amiga Gloria Camila y no ha dudado en atacar a Gema Aldón tras sus declaraciones sobre la familia: "Gema ha sido una niña totalmente de hermano mayor, rebelde, todo el mundo tiene infancia dura o una adolescencia impenitente, pero las cosas como son, ahora que venga, ahora, dando lecciones de mi madre, mi madre...".

Y es que Amor no entiende como Gema está llevando por los platós ese discurso cuando, según la artista, ella es "una de las personas que más daño ha hecho a tu madre, me gustaría que fuera valiente y hablara de su vida, que hablara de su padre". Algo de lo que se ha hablado en muchas ocasiones, pero que madre e hija niegan tajantemente.

En cuanto a la confesión de Gloria Camila dentro del reality en el que ha participado, donde ha desvelado que se realizó un aborto cuando estaba con Kiko Jiménez, su amiga nos asegura que: "Son cosas que ella siendo como es, cuando está cómoda con gente se abre y se desnuda por completo, como a mí me gusta me sienta mal que le pase factura este confrontamiento entre una marea fucsia, una marea azul, que si tu hermana habla, que si eres víctima de la violencia vicaria, que si eres cómplice, eso me sienta mal".

Amor ha dejado claro que "Gloria no se ha postulado del lado contrario de su hermana, no saben ni lo que piensan de la historia de su hermana" pero es inevitable que defienda "a su padre que si le están tildando de maltratador la entiendo y la respeto, que si además mantiene relación con su sobrina y si es hija de Rocío Carrasco qué culpa tiene ella. Gloria y José Fernando son víctimas de esta situación y confrontamiento familiar y no son responsables de nada".

