Amor Romeira, sin pelos en la lengua, desvela cómo se encuentra Gloria Camila

MADRID, 27 Jul. (CHANCE) -

Amor Romeira vivió este sábado una tarde de lo más emocionante en 'Fiesta' tras interpretar con su amiga Rosario Mohedano 'Ave Fénix', el tema compuesto por la cita artista, que volvía a Telecinco después de siete años.

Tras ese momento, Amor atendió a los medios de comunicación en las inmediaciones de Telecinco y desvelaba que fue a ella a quien se le ocurrió invitar a Rosario para interpretar ese tema porque "es una canción que me transmite tanto".

Además, explicaba que la cantante "está creando unas canciones tan bonitas que llegan al alma que dije 'yo, me veo cantando con ella', lo propuse y me dijeron automáticamente '¿pero va a querer venir?' Y yo dije 'a ver, si es para cantar, yo creo que mi hermana va a venir'".

Eso sí, reconocía que Rosario al principio tenía algo de miedo por volver a televisión, tanto es así que "me dijo 'voy cagada, ¿qué me van a hacer?' Y yo le dije 'a ver, la tele de antes que tú viviste ya no se hace'", lo que le tranquilizó y le animó a volver.

Además, Romeira fue preguntada por la polémica de Michu y los Ortega-Cano y, sin pelos en la lengua, aseguró que la fallecida quería que su hija "estuviera con los Ortega". Sobre su amiga Gloria Camila, desvelaba que lo está "intentando llevarlo lo mejor posible y luchando contra esta gente que le vale cualquier cosa para estar".