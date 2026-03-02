Ana Boyer, en Doha, confirma que tanto ella como su familia se encuentran bien

Archivo - Fernando Verdasco y Ana Boyer asisten a la entrega de los Premios Mujerhoy 2024, a 29 de octubre de 2024, en Madrid (España). La revista de estilo de vida de Vocento otorga anualmente sus galardones a figuras del mundo de la moda, la cultura, el - EUROPA PRESS REPORTAJES - Archivo

MADRID, 2 Mar. (CHANCE) -

La escalada del conflicto bélico que se está viviendo en Oriente Próximo tras los ataques entre Estados Unidos e Irán se han convertido en una preocuación a nivel mundial y es que los efectos provocados por los últimos ataques aéreos han provocado que la población de Emiratos Árabes esté viviendo una situación especialmente complicada.

Además de los muchos españoles anónimos que se encuntran 'atrapados' allí tras el cierre del espacio aéreo, también algunos rostros conocidos han recurrido a las redes sociales para exlicar cuál es la situación allí. En este caso ha sido Ana Boyer la que ha compartido una fotografía en su cuenta de Instagram en la que ha confirmado que tanto ella como su familia se encuentran bien, pero preocupados por la situación. "Muchas gracias a todos vuestros mensajes. Estamos bien y con la esperanza de que esto termine pronto" ha escrito la hija de Isabel Preysler junto a una fotografía especialmente significativa.

Con su residencia oficial fijada en una de las zonas más exclusivas de Doha, en Catar, la pareja había elegido ese destino en busqueda de tranquilidad para toda la familia, una estabilidad que se ha visto afectada en los últimos días. A este hecho, habría que sumarle el avanzado estado de gestación en el que se encuentra Ana a la espera de convertirse en mamá por cuarta vez con la llegada de su primera hija de la que aún no han revelado el nombre.