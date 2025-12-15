Ana Boyer y Fernando Verdasco anuncian que, después de tres niños, su cuarto hijo será una niña

Ana Boyer y Fernando Verdasco han anunciado que esperan una niña - INSTAGRAM ANA BOYER

MADRID, 15 Dic. (CHANCE) -

Tras anunciar vía exclusiva en portada de la revista '¡Hola!' el pasado miércoles que están esperando su cuarto hijo, Ana Boyer y Fernando Verdasco han hecho un inesperado regalo a sus seguidores al revelar, a través de sus redes sociales, que el nuevo miembro de la familia -que llegará al mundo en la primavera de 2026- ¡será una niña!

Padres de tres niños, Miguel (6), Mateo (que cumplirá 5 el próximo 21 de diciembre) y Martín (que nació el 24 de abril de 2024 y se llevará justo dos años con su hermanita), la pareja no ocultaba la especial ilusión que les hacía que su bebé fuese niña. Y aunque han expresado que lo más importante es la salud, están pletóricos después de descubrir en la última revisión del embarazo que "la nueva incorporación a la familia si todo va bien... será niña", como ha compartido la hija de Isabel Preysler este domingo en Instagram junto a varias imágenes posando de lo más sonriente junto a su marido en Qatar, donde residen desde hace varios años.

Lo que todavía no han desvelado es si ya han elegido nombre para la pequeña, cuyo nacimiento está previsto para el mes de mayo -Ana está de 4 meses aunque por el momento, y a pesar de tratarse de su cuarto embarazo la barriguita continúa siendo por el momento inapreciable- y que, a buen seguro, se convertirá en la 'reina de la casa' y en la mejor compañera de juegos para sus tres hermanitos mayores.

La niña será la décima nieta de Isabel Preysler, que ya es abuela de Alejandro y Sofía -hijos de Chabeli Iglesias y Christian Altaba-, Lucy, Nicolás y Mary -hijos de Enrique Iglesias y Anna Kournikova, que están a punto de convertirse en padres de su cuarto hijo- y, como ha relatado Ana, la socialité está encantada con la llegada de la pequeña, puesto que no hay nadaque le guste más que pasar tiempo con sus nietos.