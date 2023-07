Ana María Aldón marca la diferencia: "Estoy agradecida por encontrar una persona que me haga sentir especial"

MADRID, 2 Jul. (CHANCE) -

Ana María Aldón acudió este sábado al 60 cumpleaños de José Luis López 'El Turronero' y allí se encontró con su exmarido, José Ortega Cano, y la hija de este. Un reencuentro público que desde la comunión de su hijo en común no presenciábamos. Muy feliz por su nueva ilusión, la colaboradora de televisión no dudó en confesarnos cómo está viviendo esta nueva etapa.

La colaboradora nos aseguraba que "estoy muy feliz y agradecida por encontrar una persona que me haga sentir así de especial y que ya era el momento, que me tocaba". Muy sincera, Ana María dejó claro que Eladio es un hombre que la valora como nadie: "No es lo que me aporta es lo que me hace feliz es más importante, soy una persona íntegra, sé quién soy pero sí que me haga sentir que soy".

En cuanto a si le ha podido molestar a Ortega Cano que haya encontrado de nuevo el amor, Ana María nos explicó que "no me lo planteo, es una persona que ya no teníamos nada de hace bastante tiempo" y por eso "no me paro a pensar como le puede sentar una fotografía cuando estoy soltera él también es soltero y salieron fotografías no ha sido impedimento para él".

Además, la diseñadora aseguró que no es la primera vez que coinciden juntos en un sitio ya que "lo tenemos normalizado quizás a otros le impacta más tenemos una persona en común él lo lleva fenomenal lo estamos llevando bien al menos los protagonistas que somos nosotros y muy bien, por el bien del pequeño, sobre todo".

