Ana María Aldón no quiere aparecer en el museo de Ortega Cano, ¿qué opina el torero?

MADRID, 1 Nov. (CHANCE) -

José Ortega Cano y Ana María Aldón han acaparado todos los titulares en los últimos meses, y es que finalmente se ha anunciado la ruptura que desde hace ya tiempo se veía venir. Ha sido la misma diseñadora quien confirmaba que el proceso de divorcio ya había comenzado, algo que el torero ha querido evitar por todos los medios.

Mientras que su todavía mujer no ha dudado en desvelar detalles sobre esta ruptura en televisión, Ortega Cano ha preferido guardar silencio por el momento. La diseñadora aseguraba hace tan solo unos días que en su nueva casa no quería tener ninguna fotografía del padre de su hijo. Además confirmaba que ella no quería estar presente en el museo del torero ni aparecer en ninguna foto.

Ortega Cano no ha querido dar su opinión sobre las declaraciones de Ana María Aldón, intentando omitir el tema y continuar con su rutina un día más. Ambos siguen compartiendo hogar, pero cada uno lleva su vida distanciado del otro, intentando coincidir sólo en momentos puntuales que ambos quieren compartir junto al pequeño José María.

El torero tampoco se ha querido pronunciar sobre las palabras de Gema Aldón en las que pide que su madre encuentre un hombre que la respete, dejando entrever que Ortega Cano no ha sido un buen marido para Ana María. Sobre si su hija Gloria Camila ya se encuentra más animada, José tampoco ha querido hacer declaraciones.